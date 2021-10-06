胡，怎麼說》那個黨、那個人以秦檜式栽贓＋消波塊大軍，砍向陳柏惟...

胡文輝

中國國民黨黨魁朱立倫上任後，親自操刀，刪Q（罷免立委陳柏惟）更如火如荼，手段更變本加厲的毒辣，「秦檜式栽贓＋消波塊大軍」，全黨結合盤踞地方的派系勢力，一齊全面出動。為砍掉陳柏惟的「立委」頭銜，竟惡質到如此不擇手段，甚至連最基本的「誠實」都不要！

「秦檜式栽贓」-就是想方設法羅織陳柏惟罪名，朱立倫一出手就是所謂「3零」，狠批陳柏惟是零顆星、零提案、零通過率，但只要看立院議事錄，證明根本就是「謊言連篇」，立委陳柏惟在第三會期就有7件領銜提案、1到3會期的領銜提案就有15案、共同提案有16件；口頭質詢126次、書面質詢20次、預算提案95案。

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立委陳柏惟在第三會期就有7件領銜提案、1到3會期的領銜提案就有15案、共同提案有16件；口頭質詢126次、書面質詢20次、預算提案95案。（圖片來源：李雨蓁 Lí Ú-chin臉書）

以一位新科立委來說，這些數字在全部立委中都可名列前段班。專門監督立院議事的公督盟並查出，藍委孔文吉、陳雪生、廖國棟才是提案吃0蛋。其實，這些數字多，不一定代表就是好，稍為了解國會運作的人，都不會特別拿來說嘴，朱立倫從政多年、曾任副閣揆，卻以最大在野黨黨魁之尊，更拿假的、錯的數字來批評陳柏惟，還不肯認錯道歉，難道連基本的誠信都不要了！以後，國民黨及黨魁朱立倫講的話，哪還會有任何一句能信的啊？

事實上國民黨團有3名立委才是領銜提案掛零的，分別是國民黨立委孔文吉（右）、陳雪生（中）、廖國棟（左）。（報社合成）

再看一例，國民黨指陳柏惟反對進口疫苗，其實，這個國民黨的提案那時，台灣疫情嚴重、疫苗供應不足，國、共內外聯手發動疫苗之亂，外部由中共封鎖台灣取得疫苗、內部由藍白軍發動要疫苗，國民黨趁亂、趁危提那個案，雖沒明指，但大家心知肚明，本來就是為中國科興、國藥的武肺疫苗進口台灣鋪路，何況，包括馬英九、洪秀柱、多個藍委、藍紅名嘴都主張進口中國製疫苗，陳柏惟反對這個案，協同綠營阻斷藍紅發動的疫苗之亂、阻止中國疫苗攻進台灣，斷了藍營的政經算計及利益之外，何錯之有？

其實，從「秦檜式栽贓+消波塊大軍」，文宣加組織複式動員的刪Q行動來看，罷免理由根本不重要，罷免本身就是目的。沒理由？那就假造一個，要多少就假造出多少個！國民黨的手法就像秦檜式栽贓羅織「莫須有」罪名來陷害忠良！

台灣基進作圖表示，若朱立倫不道歉就法院見。（圖取自台灣基進臉書）

刪Q成了朱立倫上任黨魁後，為朱、習函電交相同唱的國共合作反台獨，立「第一功」的標的，因此，為砍掉立委陳柏惟的頭銜，藍黑軍動員力道特強、文宣口號攻擊特狠惡，手段之不擇、講假話之不要臉...自不在話下。中國清朝大官的頂戴紅色，有的以濫殺無辜冒功取得的，人稱「血紅頂子」，刪Q是不是為了取得習頒給這個賞？

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