自由開講》媒體人張雅琴罵得好

鄧鴻源

前新北市長朱立倫擊敗現任國民黨主席江啟臣、強敵張亞中，贏得黨魁改選。中國國家主席習近平26日發賀電祝賀，除了強調九二共識，更首度明講「和平統一」，朱立倫回電表示，反台獨，且日期未見「民國」，遭酸面對中方軟趴趴。行政院長蘇貞昌對此嘲諷，「不是說好一中各表，現在連民國都不敢表」，有為國家講話的機會不好好講，反而附和中國，讓人失望。

媒體人張雅琴怒批說，朱立倫為何不批中國為何反對我們加入CPTTP與WHO？為何不批中國戰機不斷挑釁台灣？為何許多飛彈瞄準台灣？只敢批判自己的總統，是甚麼意思！難道，國民黨人都是欺善怕惡、沒有是非？以致親共、媚共與投共者一堆，卻還有何臉反對拆除堅持反共的老蔣銅像？是否豬八戒照鏡子，裡外不是人？

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媒體人張雅琴（左）怒批說，朱立倫（右）為何不批中國為何反對我們加入CPTTP與WHO？為何不批中國戰機不斷挑釁台灣？為何許多飛彈瞄準台灣？只敢批判自己的總統，是甚麼意思！（報社合成／張雅琴主播臉書）

去年張雅琴曾看到許多韓國瑜支持者，因藍營大敗而崩潰哭喊，張雅琴直說，「這次國民黨會在選戰中大敗，問題不在選民，而是出在國民黨高層身上，『完全沒有想要讓國家變得更好，完全是私人私利的想法』最終受苦受累的，就是這些從選戰開始後，就一路跟著候選人揮舞著國旗的支持者們」。若國民黨還是這般執迷不悟，藍營支持者倒底有何支持可言？

說穿了！國民黨目前就是由一些國家認同錯亂、貪生怕死、欺善怕惡、自私自利與沒有是非的人所把持，不要說兩蔣執政時沒有自由、民主、人權與法治，下台後也從來沒有扮演好一個忠誠反對黨應有的角色，都一直在為反對而反對，實在非常討人厭，早該滾出台灣。

總之，無論是朱立倫或韓某人，都是半斤八兩、雙重標準、不知是非的草包。

（大學教授）

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