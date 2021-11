自由開講》蔡總統CNN專訪分析：美台關係穩健提升、蔡習會機率低

邱志偉

蔡英文總統於本月28日接受CNN專訪,其中最受朝野及國際重視的,就是蔡總統證實了美軍確實在台,同時也向習近平遞出橄欖枝,再度表示願意和習近平坐下來對談。不過,由於蔡總統日前才在國慶演說提出四個堅持,其中明確宣示中華民國與中華人民共和國互不隸屬,已經相當明確告訴中國,坐下來談的條件並不成熟。同時,我們也可以從美方先公布美軍在台人數,而後蔡總統明確證實,透過台美兩國互動來告訴中國:台美關係已穩健提升,並朝向深水區邁進。

證實美軍駐台:中國對台政策務虛、台美關係進入深水區只差建交

蔡總統接受CNN專訪時,主持人很明確提問美國是否有派遣美軍人員協助訓練臺灣軍隊?蔡總統回答:是的,我們和美國的合作很廣泛,目的在增強我們的防衛能力。( Yes, we have a wide range of cooperation with the US aiming at increasing our defense capability. )。這段YES的答覆,可以說是台美關係自1979年以來,最關鍵的時刻,因為中國長久以來對台美關係最介意的,就是美軍在台的問題,也是美中之間為何需要簽到三次公報的關鍵。

中國長年以來不斷對台灣恐嚇所謂的攻台七大時機,包含:「外國勢力介入島內事務」、「外國兵力進駐」,與其說是中國對台軍事行為的陽謀,倒不如說是中國用來大內宣的政治口號。而中國也不只對台灣這樣恐嚇,同時也對最可能介入台灣的外國勢力:美國,要求其明確承諾不對台灣進行軍事援助。這也是為何1972年中美第一份公報,中國就對美國要求:全部美國武裝力量和軍事設施必須從臺灣撤走。

在1979年的建交談判中,中國不斷要求底線是斷交、廢約、撤軍,美國當年雖然是做到斷交,但隨後制定台灣關係法,形同原廢除的中美共同防禦條約仍存在,如今美國及蔡總統均證實有美軍在台,已讓所謂撤軍之說不攻自破。未來,台美關係真的就只差最後一步的建交談判而已。

我們也可以由此可知,中國長年來對台政策務虛。我們並不樂見兩岸兵戎相見。但我們更反對中國對台長年恐嚇,把大內宣當作軍事政策,這不只危險,也對兩岸人民的往來並無實益,更有損兩岸之間可以建構的互信關係。

而蔡總統證實美軍駐台一事,若有長年觀察美國對台政策,就可以知道這是美台關係空前緊密的一刻。過去台美之間的軍事合作,一直都是祕而不宣的事情,連過去馬總統都知道,但他也無法證實,因為這是台美關係的「深水區」。就算美國政府有事先知會台灣,但台灣也無法對外證實此事。直到此刻,蔡總統可以主動對外證實此事,事後美方也沒有其他反應,就顯見這已經不再是「不能說的秘密」而是可以說的公開事實。

蔡習會條件不成熟 民共兩黨見面還不是時機

蔡總統雖表示,多溝通是有幫助的,可以減少和避免誤解,更了解彼此。我們也一再表示,願意和中國對話(More communication would be helpful. That would reduce misunderstanding, avoid misunderstanding. We would be able to know each other better, and we have said it again and again that we want to have a dialogue with China.)不過蔡習會在兩岸目前氛圍,以及民進黨與中國共產黨當前的關係,我認為條件是還不成熟的。

即便兩岸或許可以基於互信,或是不得不見面的壓力,而坐下來談,但為見而見沒有必要,也看不出對台灣根本國家利益有任何幫助。以2015年馬習會來說,兩岸不但沒有因此解決任何問題,馬總統甚至將九二共識退守到「兩岸同屬一中」,讓習近平如今對九二共識可以詮釋為一國兩制,這樣見面只是好大喜功,兩岸問題不但無解,矛盾還可能加深。

不過本人是肯認,蔡總統雖長年都表示願和習近平見面,但也同時在專訪前就已經提出兩岸互不隸屬的四個堅持,基本上也讓兩岸領導人見面已非常困難。退萬步言,假使發生特殊情況,中國政府願意正視中華民國存在,願意不阻撓台灣加入WHO,甚至不阻撓台灣參與聯合國,兩岸氣氛正確,領導人在國際場合見面,對雙邊的互信關係才有長遠助益,也才不至於徒增台灣內部矛盾與分歧。

從蔡總統接連的對中國政府出招,再看看習近平如今連國門都不敢踏出的處境,兩岸之間在國際間此消彼漲,甚至誰才是具有主導話題權的人,應該已經不言自明。台灣人民務必要對自己有信心,聯合國2758決議經歷了50年,如今漸受國際矚目對台灣地位的不公,再到美軍在台議題已可公開討論。這都是證明台灣在時間上取得優勢,只要中國不改其政體的一天,台灣重返聯合國舞台,並受國際承認,必定是指日可待。

(立法委員)

