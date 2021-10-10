自由開講》柯文哲你又錯了！﻿

謝安民

網路上看到柯市長主張，為了避免年輕人打疫苗得心肌炎／心包膜炎，打前應先做心電圖。我認為這件事情，柯市長又錯了。萬萬不可做這種浪費時間金錢，而且沒有用的事。

台北市長柯文哲。（資料照）

心電圖絕不可能告訴我們，誰打了疫苗不會得心肌炎／心包膜炎。沒有病史也無症狀的年輕人，絕大多數的心電圖都是正常的。少數人有非特定的輕微不正常，不足當理由而不給打疫苗。（除非要打疫苗的人剛巧當時已有心肌炎／心包膜炎或心肌缺血／心肌梗塞。這種機率非常非常小，尢其是沒有病史也無症狀的年輕人）。

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醫學上有一些檢查是用來篩檢（screen）沒有病的人，希望能早日診斷出潛在的重要疾病。我們常篩檢受檢人有無心血管疾病；我們也篩檢乳癌、肺癌、大腸癌等等的癌症；此外我們也篩檢想要參加運動的人，看他們有沒有心血管疾病而不應該參加劇烈運動。篩檢有很多問題，檢查要經濟有效；而且因為如果檢查結果是陽性，往往要再做後續更準確的檢查，所以篩檢不能有太多偽陽性，否則會使很多人受不必要的苦，花不必要的醫療費。篩檢有太多的偽陰性，當然是無用的檢查。

我從來沒有看到過，用心電圖來做打疫苗前大規模篩檢的報告。

柯市長，還是我在「文哲錯矣」一文（自由開講2021／07／01）勸告您的話。您是外科教授，內科和公衛的事，您有不盡了解之事。不論您的智商多高，不了解的事往往還是不了解。謙虛些，請教懂的人吧。

（退休心臟科醫師，前芝加哥榮民醫院加護病房主任）

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