自由開講》柯市長，不要成天只想著「解決」社子島！

Nicky

107年6月26日，社子島開發案主要計畫通過迄今，已三年餘，中間歷經諸多風雨，積累多少問題，更讓人民上了多少次街頭，多少夜裡徹夜難眠。

三年時間過去了，至今聚落保存沒有著落、家戶訪查數據不足擺爛不重做、戶戶安置做不到，迄今連安置住宅長什麼樣子都沒人看過。

請繼續往下閱讀...

在家訪數據、地方溝通嚴重不足的狀態下，走到今日毫無作為的北市府，只能委託公民參與委員會，重新進行意見收集與調查。

然而就在公民參與委員會-社子島工作坊開展前夕，柯市長竟於9月16日竟語出驚人的下指導棋，「不准」影響時間，簡單幾個字，直接摧毀市府對於人民的誠信。

台北市長柯文哲拚卸任前公告社子島開發案區段徵收，昨在議會施政報告指，開發案「主要計畫、主要時程不變，要什麼安置都可討論，但就是要在明年年底前，區段徵收公告要實施」。但此言引發社子島居民不滿！（資料照）

試問柯市長，您的個人意志是可以操控台北市環保局環評委員們的專業判斷？還是可以凌駕於內政部都委會、土徵小組委員們的專業判斷？

更進一步說，當本案的環評會議還沒通過，後續內政部土徵小組還未召開時，您的發言與先射箭再畫靶有何區別？您要被徵收的人民，如何相信政府的公信力？怎麼相信內政部、各局處審查委員的客觀中立？還有那些已通過的計畫，是否存在人為壓力？

您的一句話，將直接造成社子島工作坊效率低落，因為期程一到，所有討論內容等，只要影響開發範圍或影響計畫的便無法採納，試問這就是所謂政府與民眾的溝通方式？還是政府機器對於民眾生存、居住、財產權益的一種霸凌？

您的一句話，陷眾多曾經或現在參與本案決議的委員們於不義，當未審先施壓時，此舉措如何讓委員們做出客觀且正確的判斷，我想相信愛惜羽毛、看重學術聲譽的專家學者們，決不會以身犯險。

故再次呼籲柯市長，不要成天只想著「解決」社子島，而是真心想辦法解決社子島的困境與問題，這才是身為台北市大家長該做的事情。

（室內裝修業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法