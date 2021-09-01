自由開講》看柯文哲的行為，真的很難不討厭他！

王潔敏

問我為什麼我這麼討厭柯文哲，甚至討厭到寫文章評論他，真的不是我愛批評人，而是從他的種種行為來看，很難不討厭他。

不知道大家有沒有發現，每當中央發布最新防疫政策時，柯文哲總是在媒體前大聲反對，故意講給民眾聽，然後過了不久又默默執行，當他宣布執行時異常安靜，好像深怕大家發現一樣。

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台北市長柯文哲。（資料照）

柯文哲：開放第七類對象是特權疫苗？！

回顧7/4柯文哲在防疫記者會說，「不贊成第七類疫苗施打對象，這是國家自己製造特權疫苗」，柯文哲竟敢講特權疫苗？我有沒有聽錯！結果3小時後，副市長蔡炳坤宣布，已安排北捷第一線人員接種接種疫苗。我想問柯文哲自己是醫師會不知道，第七類人員的定義是維持國家安全及社會機能正常運作者，包含幼兒園的托育及運輸物流人員，他們打的難道特權疫苗？這一群維持社會運作必要的人，竟然被柯文哲貼上特權疫苗的標籤，我不知道他們看到好心肝的名單心裡有何感想？

請問柯文哲籃球場是否開放有這麼困難嗎？

再來是籃球場是否戴口罩開放？說實在這個相比其他市政，實在不是一件大事，柯文哲卻也可以在一個禮拜用這個議題佔據各大媒體版面，我們來複習一下，8/13柯文哲大酸鄭文燦，戴口罩怎麼打籃球，要鄭文燦示範一遍給大家看，8/ 14副市長蔡炳坤說預計在8/24開放籃球場館，8/18柯文哲又說籃球、排球等近距離活動，等到要開學時，視疫情狀況再決定，最後，在8/25才正式宣布9/1可以戴口罩打籃球。一件籃球場是否開放，鄭文燦市長人家就決定了公布，這不是很基本的事嗎？但柯文哲可以反覆兩三次，柯文哲的施政能力真的很難讓人信任。

台北市是台灣的首都，政治經濟的重心，難以想像過去幾個月沒有中央的支援，疫情有辦法控制嗎？身為台北市市長柯文哲，完全沒有把人民的健康放在眼裡，更沒有守護台灣對責任心，每天看柯文哲鬼話連篇，佔據媒體版面，真的浪費台灣人的時間！

（前國會助理）

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