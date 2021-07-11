自由開講》期許柯文哲：少講話多做事

涂醒哲

柯文哲市長，我請你少講話，不是只請你少講謊話，而是什麼話都少講，認真做事，認真做好防疫。

你是醫師從政，我也是醫師從政，其他醫師從政的還有賴清德院長、陳其邁市長、劉增應縣長⋯⋯，大家在選上縣市首長前，都有豐富的行政或民代經驗，只有你是一躍而上，第一次選舉就擔任台北市長，可以算是時代創造英雄，不少親朋好友明暗相挺，替你高興。

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柯文哲市長（右），我請你少講話，不是只請你少講謊話，而是什麼話都少講，認真做事，認真做好防疫。（資料照）

但可能由於你的從政經驗不足，不知道怎樣領導政、事務官，不知道如何體察民意，這幾年來看到你聲量雖高，風波不斷，支持率也逐漸下滑，頗為可惜。

這一次席捲全球的武漢肺炎疫情，正是醫師市長可以表現的最佳機會。表現不是把自己當成專家，天天對防疫政策説三道四，而是以醫學專業，把防疫做好。你的優勢是當過台大醫學院教授，各專科的朋友很多，比其他市長更容易找到傳染病及公共衛生專家的協助。

但你也應該了解，不要常常説你的IQ 157，說你是醫師，你的防疫方法最好。因為台大醫科IQ高的人所在多有，而且術業有專攻，你在生命末期的葉克膜治療是一流的專家，但對預防醫學、流行病學及公衛行政絶對不是專家。聰明的市長是少説少錯，找專業人士來指導、背書、分擔責任，給市民最佳的健康保護。

做過市長又會做市長的人都知道，中央部會首長到地方視察是求之不得的事。即使臨時通知，都會想盡辦法排除其他的行程，趕去參加陪同。一方面表示尊重、一方面可以當面溝通協調政策，更重要的是利用機會私下向中央訴苦，替市民爭取更多資源。即使台北市政府資源最豐富，這種行政智慧也是基本的ABC。聽到你說去環南市場參加記者會是「被設計」、是被「請君入甕」，實在非常不解，會讓外界覺得你只有聰明沒有智慧。

另外，對環南市場自治會長林勝東的插曲，地方政治常見，一笑置之即可。不要説和林是第一次見面的謊言，因為一點就破。市長見過會長並不是壞事，表示市長有關心民生問題，不是高高在上，何況林勝東也不是什麼壞人，不必急著説謊切割。你只要說「當然見過面，雖然不是很熟，還是很感謝他對環南市場的貢獻」，這才是好市長的真心話。

全國各地都在等著雙北，尤其台北市的疫情控制，急着防疫警戒降級。坦白説，這次疫情能夠趨緩，主要是靠三級警戒，全民自己禁足的成果；和疫苗施打也完全無關。五月中至今疫情一波未平 一波又起，明顯是地方政府未能確實做好匡列、疫調、隔離檢疫，讓一些不知道自己已經感染的無症狀感染者，繼續在社區流竄所致。

俗話說雄辯是銀、沉默是金，因此，請柯市長有智慧一點，不要再多說話了。否則言多必失，多說多錯。疫情就像我們生病，治療方法有沒有效，短期內就會分曉，因此話術無用，正確防疫才能展現成果。如果有錯就大方承認，認真改進。柯市長是地方防疫指揮官，不要把自己當成名嘴，說三道四，置身事外。

如果柯市長能把去參加趙少康談話性節目的時間，找幾位公衞及傳染病專家，開個檢討會，虛心受教改進，一定可以得到更多掌聲。

全國人民都在等著看台北市的表現，柯市長，請你少說話多做事！

（前衛生署署長、前疾病管制局局長、 台灣疫苗推動協會創會理事長，前嘉義市長）

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