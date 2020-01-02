自由開講》社子島居民，只能無聲的抗議嗎？

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台灣是個民主社會、民主國家，不同於中國等共產專制國家的，是我們最引以為傲的民主。但時至今日，台灣卻還在用區段徵收來強奪人民的土地與財產，而我們卻不能說一聲「不」？我們不能有自由意願，選擇要如何處理自己的土地與財產？

社子島這個台北市剩下的唯一一塊「處女地」，在柯文哲市長一聲令下後，即將被夷為平地，而住在這裡的居民仍不知該何去何從。在台北市政府安置計劃美麗的包裝下，看似美好，但其實跟空殼沒兩樣。符合安置計劃的條件嚴峻，規定多且複雜。說到底，未來被徵收後，這些居民還是不知該何去何從，許多人無法符合安置條件。

可憐的是，反對徵收的居民們，還要被外界誤會，認為是「貪婪的」？似乎只要不接受政府開出來的條件，就會被冠上這樣的罵名。我們可以不要政府的安置與補助，但我們可以選擇不要徵收嗎？既然外界都認為社子島「又舊又殘破」，因為無法改建所以沒有進步，那可以就地解除禁建，讓居民決定要如何處理自己的財產，而不是這樣強制徵收。

社子島自救會居民去年六月前往台北市政府陳抗，發表聲明表達訴求。（資料照）

區段徵收說到底，根本就是違憲。中華民國憲法第15條規定：「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障」，但我們的生存權、工作權、財產權卻什麼都沒有，第23條又說，「符合其公益性不在此限」，不就是好壞都是他們說了算嗎？

社子島這一塊土地不僅只是政府或建商眼中的肥肉而已，更多是幾百年前我們的祖先留下來，給予子孫們唯一有著情感連結的東西，但現在我們卻被強迫要把祖先留下來的東西拱手讓人，還不能有丁點意見或想法？

台灣人啊！在我們現在都只關心總統大位最後落在誰家、反送中現在進行到哪裡之外，有誰真正關心住在社子島的居民們未來要何去何從？住在這裡的居民們生活經濟條件不好，但在這裡，我們有自己的家，有著自己的生存方式，一切接下來要被破壞殆盡，所以我們要流落台北街頭嗎？被政府強制徵收土地後，我們沒有錢可以再把被徵收的土地或房子買回來，這中間既得利益者是誰？又犧牲了誰？

不少社子島居民陳情到台北市政府、內政部長信箱、總統信箱去，但這一切都像石沈大海一般。有誰真正願意傾聽社子島居民的心聲？有誰看到了我們的陳情？有誰幫幫社子島居民？不要為了做而做，難道要等到像苗栗大埔案一樣鬧出人命，才會有人願意多看一眼嗎？

拜託、希望，不要讓社子島成為下一個苗栗大埔，也希望我們台灣的民主不要越活越倒退！拜託大家了！

（教育工作者）

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