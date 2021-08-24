自由開講》柯文哲善待動物？這才是他的真面目！

王潔敏

我是愛貓人士，但這次154隻走私貓的事件，對部分公眾人物煽動性的發言，不考量走私對台灣現有動物的危害等問題，我認為是非常不負責任，特別是台北市長柯文哲，公開表示「不能善待動物，不算是進步的國家」，但台北市長柯文哲你真的有善待動物嗎？

動物之家改建追加預算，柯文哲：「動物蓋這麼好幹嘛！」

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台北動物之家收容量為450隻犬貓，但目前已達900隻犬貓，完全是收超的狀態，北市府自從2019年就規劃改建台北市動物之家，現在再追加2.2億經費，總共需要8億的經費，柯文哲說預算太高，甚至還一度縮減700坪數，最後柯文哲竟說「⋯⋯蓋個民眾設施才1億多，台北動物蓋這麼好幹嘛！」，完全戳破自己善待動物的謊言。

對此，台北市政府發言人陳智菡卻回應說，因為原物料上漲、缺工再加上主體工程現址後方的垃圾山處理成本過高，將另找地點建，但稍微用點腦都知道，這根本就不是理由，內湖垃圾山也不是這一兩年才產生的，更不是突發狀況，如果柯文哲真的善待動物，早就該尋找替代方案，很明顯是出事了才開始找說詞，才說要另找地點，完全就是要把動物之家改建的問題丟給下一任市長。

自己不愛護動物只會怪人？

「貓躺在旁邊睡覺，我都很想把那隻貓踹下去」、「把鴿子抓起來吃」，這才是柯文哲的真面目！這些言論被翻出來後，卻利用台北市疫情說明記者會說民進黨有計畫組織攻擊他，我是覺得很好笑，自己不愛護動物，這也是會被別人設計嗎？柯文哲真的很奇怪！

「貓躺在旁邊睡覺，我都很想把那隻貓踹下去」、「把鴿子抓起來吃」，這才是柯文哲的真面目！（資料照）

外來的溫血動物都有傳播狂犬病的風險，而狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率100%，所以走私動植物，採取高規格的檢疫措施是必要的，這個攸關國家衛生安全問題被公眾人物用來賺網路聲量，實在是很不負責任的事情。

（前國會助理）

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