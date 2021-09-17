自由開講》總鋪師對上小學徒，柯文哲怎麼比？

李煥如

台北市長柯文哲日前接受專訪，稱賴清德副總統「不像當前在廚房的人」，因為賴清德不用「面對柴米油鹽醬醋茶」等汙染，「沒做什麼事」，反而不容易樹立敵人，容易「養望」。

台北市長柯文哲。（資料照）

柯文哲大膽批評賴清德「沒進廚房」，並不斷跳針「執政越久就會累積越多敵人」的邏輯。言下之意，又是在運作那套「民進黨認知作戰」的陳舊說法。柯文哲口口聲聲稱自己被打壓，卻又從不檢討自己，令人厭煩。

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其實，翻開賴清德從政資歷，就知道賴清德從政經驗豐富，無論是立法委員、直轄市長、行政院長等職位，都立功無數，更率領台灣經歷了無數「大風大浪」。不論是在大、小廚房，賴清德都是「總鋪師」師級的人物，無庸置疑。

特別是在擔任副總統後，賴清德雖聲量較小，但是他的表現可說是「無言而有為」。他代表台灣參加華府早餐會，並疏通各黨派國會議員的關係，一手促成「台北法案」的立法，更和多國使節保持良好關係，為台灣外交立下空前絕後的大功，這是柯文哲窮盡一生，都難以追趕的成就。

副總統賴清德。（資料照）

除此之外，面對難纏的疫情，賴清德也積極奔走。國產、國際疫苗的供應，背後的運籌帷幄、折衝樽俎，都有賴清德積極付出的身影。其中最重要的功績之一，就是日本AZ疫苗多次的捐贈。過去一年多，賴清德在各方面的努力，都顯示他是國家級的「二廚」，更是蔡英文總統最得力的助手，毫無疑問。

反觀台北市長柯文哲，早已是各家民調認證的「一星級市長」。台北市不時有「感染源不明」的零星個案，顯示台北清零之路可說是「遙遙無期」。也別忘記大小跨越時空、自相打臉的「柯語錄」層出不窮，台北市民對柯文哲苦不堪言、有苦說不出。更有眼尖網友發現，自本土疫情加重開始，柯文哲反而越來越「不安於室」，接連上電視、廣播節目，試問：疫情當前，還有哪個縣市首長能比他閒？

柯文哲「垃圾話」說盡，掩蓋不住的，卻是柯文哲本來就很「討人厭」的事實。敬告柯文哲市長，千萬別忘記「一隻手指指著別人，有四隻手指在指著自己」的道理！

（中小企業主）

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