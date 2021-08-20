自由開講》柯文哲2022年該選嗎？

蕭嘉弘

媒體人陳敏鳳、周玉蔻等爆料，台北市長柯文哲有意挑戰2022高雄市長大位，且周玉蔻還說，柯文哲玩真的。柯不否認的說，現在已經傳出他要選桃園跟高雄，未來應陸續有選各縣市傳聞，等全部都出來，再來討論。

媒體人陳敏鳳、周玉蔻等爆料，台北市長柯文哲（中）有意挑戰2022高雄市長大位，且周玉蔻還說，柯文哲玩真的。（資料照）

柯若是要選，應該要去高雄選，畢竟桃園就在北台灣，到高雄選，才能拓展民眾黨的南部票源，但去年8月15日的高雄市長補選，代表民眾黨的市議員吳益政僅得百分之四的選票，慘輸給得票率破七成當選的現任市長陳其邁，柯南下參選、挑戰陳市長的連任，正是檢驗媒體「柯文哲光環」沒有成功轉移給吳的說法，還是柯本身欠缺光環的最好機會。

請繼續往下閱讀...

高雄市民在2020總統大選，過半支持蔡英文連任，也投票罷免「落跑市長」韓國瑜成功，短短半年不到，賞韓兩頭輸，展現偉大進步城市中市民的無情，換得了鞠躬盡瘁的「五星市長」陳其邁。柯數次表明，志在2024年的總統大位，更是最早表態參選的人，為將來總統大位和一己「柯黨」之私，到外縣市參選，打開知名度，擴大票源，已是司馬昭之心。

國民黨在南部監督無能，柯若重兵帶黨徒南下，就應把握時機好好表現，至少先取代國民黨。但若一邊肖想總統大位，一邊又來參選高雄市長，屁股還沒坐就想跑的心態，將來南部最大城居民也賞柯，市長和總統的兩頭輸，也非不可能。柯一向算盤打得精，才想討論外縣市參選，2022年若只是選好玩的，未來恐重蹈韓的覆轍，需謹慎深思。

（語文工作者）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法