自由開講》忙防疫還是忙造神？柯文哲不要以為台北市民好騙！

王潔敏

半夜看到柯文哲臉書發布長達20分鐘的捧柯紀錄片，令人大驚，到底一個人有多厚的臉皮才會po出這個影片，好心肝事件有答案了嗎？環南市場、北農群聚案沒有中央出手救援，有辦法馬上控制嗎？柯文哲簡直把台北市民當笨蛋！

半夜看到柯文哲（右）臉書發布長達20分鐘的捧柯紀錄片，令人大驚，到底一個人有多厚的臉皮才會po出這個影片！（資料照）

影片一開頭就用新聞畫面刻意將3+11、諾富特放在一起，直指疫情的發生的源頭就是3+11，根本就試圖混淆視聽，完全閃避任何有關萬華的畫面，柯文哲你是忘了萬華因你防疫不力，造成當時的慘狀，還是害怕想起來？

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而且根據衛福部的調查顯示，諾富特、萬華等相關病例基因定序相同只能說他們都是英國病毒株，也就是病毒的類別相同，但按照當時確診者疫調的發病時序來看，萬華明顯早於3+11與諾富特群聚案，所以答案很清楚，這完全就是要掩飾萬華地區的茶室等相關店家沒有遵守防疫規定，自己施政不力導致產生大規模擴散的事實。

造神紀錄片還特別提到「來打疫苗的86.5%是網路預約來的，是台北市民的成就和勝利」，還記得6月長者打疫苗的時候，筆者就不少朋友家中的長輩都很羨慕桃園、高雄及新竹等縣市，長輩可以不用擔心數位落差，直接由地方政府發送「接種通知單」直接在指定時間及地點接種疫苗，明明很多縣市都在做，但柯文哲卻擺爛不做，還說會過度消耗台北市的民政系統，這樣整個政府會停擺！那請問柯文哲，有發接種通知單的縣市有因此停擺嗎？真的不要再睜眼說瞎話了，以為台灣人好欺負嗎？

柯文哲種種作為完全無視民意，他可能早忘了台灣是民主國家，柯文哲8/13在台北市防疫記者會大酸桃園市打籃球要戴口罩，還叫鄭文燦示範給他看，結果馬上被自家副市長狠狠賞了一巴掌，「台北市8/24起打籃球也要戴口罩」，結果8/19又轉彎，9/1開學後再觀察，一個籃球場要不要開放這件事可以反反覆覆前後矛盾，柯文哲的施政能力真的令人問號，只把台北市當成自己的政治舞台？

（前國會助理）

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