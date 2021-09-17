自由開講》浮濫動支二備金 防疫救命錢會沒

施喻琁

彰縣府汰換冷氣竟動支第二預備金！筆者曾在2019年6月20日投書自由廣場（濫用救命錢，難怪會「韓」窮），批判前高雄市長韓國瑜浮濫使用救命錢，無獨有偶，近期在審視109年度彰化縣總預算第二預備金動支數額表，發現也有浮濫動支狀況！令人擔心COVID-19尚未告一段落，萬一疫情延燒，恐無救命錢可用。

彰化縣長王惠美。（資料照）

彰化縣政府109年度總預算編列第二預備金1億元，全年共動支9,853萬1,000元，浮濫動支救命錢高達八成二，其中為因應武漢肺炎防疫事宜，僅動支91萬8,000元採購防疫工作相關設備和物資，另外除辦理福興鄉下寮排水及鹿港鎮牛路溝排水護岸改善工程、辦理永靖鄉東溝排水支線擋土牆改善工程、發放職災慰問金、南彰化田中救護站等項目外，其他如縣府冷氣汰換、綠美化及園藝療育、各戶政事務所為應業務需要汰換各項老舊設備、汰換彰化縣立圖書館戶外全彩電視牆設備、購置國寶藝師作品、辦理二林鎮演藝廳環境及設備改善、推動犬貓絕育暨熱點區域犬貓絕育工作等，不是應該要編列在年度總預算中嗎？

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監察院曾於2020年2月18日提出調查報告指出，部分地方政府未妥為估算所需經費，覈實編列年度預算，連年以相同事由申請動支第二預備金，此外，動支二備金補助民間團體經費有逐年攀升趨勢，且補助辦理屬娛樂性質活動，屢招致輿論對於政府機關浮濫動支之抨擊，請行政院督促地方政府確實檢討改進。然而，彰化縣審計室在2021年7月29日所提出的109年度彰化縣總預算暨附屬單位決算及綜計表審核報告中指出，部分機關動支第二預備金逾半數集中於年底申請，且動支數額逾四成辦理保留，並有連年以相同事由申請動支等情事，可見彰縣府並無確實檢討，監察院應依法提案糾正。

（彰化縣議會民進黨團主任）

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