自由開講》張亞中的「一中同表」就是呼應中國的統台策略

林正二

張亞中的所謂「和平協議」就是向中共遞送投降書，因為張主張「一中同表」，在他的論述裡，台灣沒有明確的國家地位，「中華民國」與「中華人民共和國」都是整個中國的一部分，兩岸政府各有其憲政治權，亦即兩岸是「一中兩府」。

國民黨主席候選人張亞中。（資料照）

然而，台灣在中國為主的一個中國架構中，中共根本不可能將台灣視為跟它對等的政府，亦即台灣會在張主張的「一中同表」中淪為地方政府。但張卻將他的「一中同表」美化為是在整個中國的「一中」大屋頂架構下兩個對等政府，擱置主權爭議，往未來兩岸對等統一邁進的策略。

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張所提的在整個中國下兩岸各為憲政治權政府的主張，根本就違反兩岸各為不同的憲法主權國家的事實，怎會是分立的憲政「治權」？因為全世界沒有任何一個國家，會因為張亞中荒謬的「兩岸憲政治權」論述，就認為中國只是「一中」架構下的憲政治權政府。在跟中國建交的國家「一中政策」下，這些國家不是「承認」就是「認知」「台灣是中國一部份」，張的主張更會讓國際社會認為中華民國既已主張只是兩岸憲政治權政府，不是完整的「主權」國家，那麼張的「一中兩府」主張就會變成中國仍是代表全中國「一中」的主權政府國家，中華民國台灣卻淪為「一中同表」下的中國「地方政府」。

在張的「一中同表」構思裡，他認為雖然「中華民國」憲法仍有模糊的「一中」概念，但在兩岸政治現實中，北京不可能認為兩岸有「一中各表」空間。

然而，張認為國民黨虛幻的「九二共識、一中各表」主張雖不被中國接受，惟依兩岸現行憲法，雙方主權表述是重疊的；因此，台灣認同中國的九二「一中」共識，從「一中各表」「進化」為「一中同表」後，中國與台灣應擱置「主權」爭議，在整個中國下都是憲政治權的政府，互不隸屬，有各自的「管轄權」，雙方並以對等政府的平等地位邁向和平統一。

然而，這只是張想從國民黨主席之爭竄起的一廂情願想法，北京高層當然樂得運用張的「一中同表」論述，將計就計、順水推舟，配合張的主張，在推動兩岸統一過程中，為了拉攏台灣民心，不去駁斥張主張的「兩岸都是整個中國下的憲政治權政府」之論述，但在國際社會仍奉行「一中政策」情形下，中國卻能順著張的邏輯，將台灣視為只有治權的地方政府，名正言順地統一台灣。

在美國帶領國際社會開始鬆動他們的「一中政策」架構，正視台灣為主權國家的時候，張卻提出「一中同表」主張，矮化台灣為地方政府，呼應中共的「一國兩制台灣方案」的「一中」統台政策，無異是讓台灣自投羅網、飛娥撲火，不僅不符合國際民主聯盟對抗極權中國的國際趨勢，更是違反台灣是主權國家事實，人民不願被中國統一的意願，國人應嚴予拒斥！

（退休駐美外交人員）

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