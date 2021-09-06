自由開講》國民黨怕輸三部曲：沒共主、無願景、背民意

李尚謙

中國國民黨於9/4舉辦了黨主席選舉電視辯論會，總結一句，明年大選敗象畢逞：第一，缺乏有實力統合黨意的領袖出線，其次，作為目前在野最大黨，無力提出台灣未來如何加深與民主國際社會連結的具體策略，最糟糕的是，背離李登輝前總統致力於本土化改革路線的國民黨，註定被現今台灣主流價值給淘汰掉。

中國國民黨於9/4舉辦了黨主席選舉電視辯論會，總結一句，明年大選敗象畢逞！由左至右依序為卓伯源、江啟臣、朱立倫及張亞中。（報社合成）

怕輸，恐怕才是藍營最大的共識。若不是恐懼民意一去不復返，朱立倫不必高喊戰鬥藍、必勝藍，甚至是花木蘭。辯論會從頭到尾拿著平板看稿唸的現任主席江啟臣，論及如何重返執政則彷彿潑漢上身，連串指責民進黨爛，民進黨壞，也不見任何具體有效打擊執政黨政績的例子。

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筆者擔憂，藍營以外的民眾將該場辯論會當作茶餘飯後的話題，而忽略年底公投在即，藍營勢必全力動員地方上的基本盤進行撕裂台灣民主的工程，對此豈可等閒視之？

只問，國民黨黨主席換誰來坐對台灣政局能夠有多大影響力？背後更大的危機是什麼？朱、江的「親美和中」雙邊押寶路線，亦或是張亞中先生的「為黨、為國、為理念」標準孫中山信徒的正藍路線，再再都顯示國民黨只是怕輸藍，連戰鬥藍都算不上。

兩種路線對台灣來說都是一種外國勢力、鄰國力量的干涉與威脅。凡國民黨反對的很有可能就是中共所樂見的。就筆者來看，中國國民黨真正能夠一呼百應的支持者主體是在中國，而不是台灣。應當要鬥爭的對象是中國共產黨，而不是民主進步黨，作為連與中國共產黨差別在哪裡都說不清楚，甚至不敢防中，以及對藍營同溫層用著老掉牙的九二共識喊話，是完全欺騙不了對於自由、民主、人權有強大認同感的台灣人。

如同公視年度大劇《斯卡羅》之中的李仙得一角所說：「福爾摩沙人，就是臺灣美麗島嶼的原生住民。」換句話說，只要願意在這塊島嶼上擁抱、認同台灣多元價值就是自己人。像是國民黨這類的外來政權錯失了本土化良機，甚至端出國共抗戰時期的孫中山思想，如此自甘遠離台灣，不願與人民長久生活在同一片土地上的政權則應當伴隨歷史而消逝。

（台南市民，台灣基進政經私塾學員）

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