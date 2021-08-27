自由開講》請問張斯綱，徐巧芯？

蕭嘉弘

志在角逐2024年總統寶座的中廣董事長趙少康，大動作和北北桃、高雄等議員籌組「戰鬥藍」，並獲得台北市深藍立委賴士葆力挺，希望能號召更多立委加入。趙一向是有深藍、激進的印象和色彩，過去還叛黨出走，創立新黨，此次想當戰鬥藍的共主，累積自己政治實力和籌碼，竟獲得多位國民黨新生代市議員的讚聲，表態支持，令人傻眼！

志在角逐2024年總統寶座的中廣董事長趙少康，大動作和北北桃、高雄等議員籌組「戰鬥藍」，並獲得台北市深藍立委賴士葆力挺，希望能號召更多立委加入。（資料照）

其中如首次當選市議員，投入國民黨改革派，提出「中國國民黨」黨名去掉「中國」二字的「草協聯盟」的代表人物徐巧芯，還有力推「中華民國在台灣」的主體意識的五六七大聯盟的代表人物張斯綱，以往靠舉著幫助國民黨內部改革的大旗，獲得掌聲和肯定，讓外界看到國民黨未來的一絲希望，如今改革無著，還投身「新黨派」七十一歲趙少康的麾下，大搞黨內深藍的次級團體和派系，當初改革的理念哪裡去了？走回頭路，拿黨的未來，跟著一起陪葬，其他加入，連改革理念和想法都欠缺的新生代議員，就更不用說了。

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圖為台北市議員徐巧芯（左）及張斯綱（右）。（資料照/報社合成）

睽違一百多天，在政府領導和全民的努力下，台灣本土新冠肺炎案例已再次+0，代表政府防疫有成，舉世矚目；此時大張旗鼓的「戰鬥藍」是要戰什麼、鬥什麼？只是政治操作，徒增社會和民心的紛擾。國民黨有政治實力的新生代民意代表，向泛藍極右的中國民族主義靠攏，被吸納和摸頭，成了獨樹一格的政黨內「老少配」現象，為何而戰？恐怕先把黨內團結鬥垮，抬轎形成黨內團結隱憂和不安定的新山頭，讓人更看不到國民黨的未來性。

（研究生）

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