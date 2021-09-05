自由開講》蔡總統不說「鄰國」要說什麼？！

鄧鴻源

總統蔡英文近日公開致詞時提到，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」，其中「鄰國」2個字引發國民黨陣營不滿，多次開砲稱蔡英文的說法容易引起兩岸衝突。對此，民進黨立委王定宇昨（4）日表示，國民黨無法與台灣站在一起，捍衛自由民主，「這種軟骨的政黨，也無法讓敵人尊敬吧！」

總統蔡英文近日公開致詞時提到，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」，其中「鄰國」2個字引發國民黨陣營不滿，多次開砲稱蔡英文的說法容易引起兩岸衝突。 （總統府提供／資料照）

沒錯，如果蔡不說鄰國，那麼應怎麼說？難道台灣旁邊只有中國嗎？中國不說鄰國，難道如同以前國民黨所說，中國是「叛亂」國嗎？難道只能說兩岸？兩岸只有中國與台灣嗎？日本與菲律賓不是嗎？

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對腦筋糊塗的政黨，蔡政府無論怎麼說，他們都有話說，就是讓中國不高興的事都不能做。那麼以前兩蔣所做的，國民黨都反對囉？國民黨其實不希望老蔣消滅中國？國民黨其實希望小蔣「三不政策」（不接觸、不談判、不妥協）？蔡總統若什麼都沒有做，中國會比較高興？如果國民黨那麼軟骨頭，乾脆去跪地磕頭算了，為何還留在台灣呢？

（大學教授）

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