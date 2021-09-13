自由開講》戰略機遇下的大新竹合併升格

林家逸

新竹縣市合併近日成為全國矚目的議題，如分別從歷史與產業發展的脈絡觀察，推動合併不僅為未來產業發展建立基礎，也是恢復過往新竹應有之面貌。

新竹市長林智堅日前拋出「新竹縣市合併」議題，爭取升格為第七都，台灣科學工業園區同業公會、多家上市上櫃公司董事長們也表示支持，認為合併有助資源整合。（資料照）

明鄭與清朝時期新竹分別隸屬天興縣與諸羅縣，當時漢人大量從中國移入屯墾，此時新竹仍是一地區名稱，至日治時期設立「新竹州」，當時州政府所在地即是今日新竹市政府，可以說自新竹成為地方行政單位以來便無縣市之分，合併並非創新而是恢復既有新竹之面貌。

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1980年代危機促使新竹市升格

1980年代，台灣外交風雨飄搖，中央政府成立「新竹科學園區」，透過工業自強來救國，新竹市也升格為省轄市，搭配當時中央政府產業轉型發展需要一起發展，經歷30多年發展成為全球半導體重鎮，回顧產業轉型有今日的成果，固然與中央政府產業推動方向相關。

但，新竹市作為科學園區所在地，企業與就業人力所有於投資、建設、水電、生活、教育、環境、人才提供等供應與管理方面扮演關鍵且必要角色。

美中戰略競爭促使大新竹合併升格

近年美中貿易對抗與肺炎疫情衝擊，台灣在全球高科技供應鏈扮演的角色更加重要，科技業回流投資顯著地帶動國內投資、就業以及產業發展腳步，經濟部統計處第二季資料顯示，製造業收入達7.9兆元，年增23.9%，因5G、高效能運算及車用電子等新興應用拓展，以及智慧行動裝置及遠距應用設備需求自去年延續至今，而第二季科技業投資增購金額為2,854億元，年增32.5%，占整體製造業比重66.5%為最高。

竹科產值保持在1兆元以上，佔GDP達5%，未來台灣在產業發展的領先地位仍需要業者與政府步調一致，相互合作，回頭來看新竹，在「臺灣省虛級化」後，新竹市預算與治理權限在政府組織制度調整過程中越來越弱勢，考量國家未來戰略產業發展需要，應積極正面看待縣市合併議題。

（智庫研究人員）

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