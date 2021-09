自由開講》黃復興綁架國民黨；國民黨又絆住台灣

朱孟庠

蔡政府向美國提出:將駐華盛頓的使節團駐所名稱由「台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office,Tecro)改為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)華盛頓已給予正面回應,台灣駐外使館若能無懼於中國反對而全面正名,這是本土政府為台灣國家適格性而奮戰而起步。然國民黨主席江啟臣卻反對,表示現在是要疫苗的時候,別做「務虛,不務實」的事。

美國政府考慮將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」,然爭取連任的國民黨黨主席江啟臣卻質疑:「改名就能有足夠的疫苗嗎?」。(資料照)

中國國民黨始終就是「中國」黨,與中國穿一條褲子?看看國民黨黨主席選舉,四位候選人俱是胸懷中國,張亞中更提出兩岸和平協定,呼應中國延續國共內戰狀態,要讓台灣落入中共佈下的統戰密網?連自家國民黨本土派的王金平都批評:「沒有黨魂就無法感動人民」,黃復興掌控下的國民黨眼中只有中國,哪有台灣?又怎會顧及台灣人民的生存空間?

哀哉!黃復興黨部過去可謂是兩蔣的親衛隊,近年來黃復興竟成了「紅復興」?一直以來黃復興綁架國民黨,國民黨又綁架了台灣,這股深藍舊勢力過去掌握軍、警、特等部門,至今仍氣焰囂張,舔中心態下看不到台美新局勢的發展,更眼盲於國際大變局,當然無法與台灣民意銜接。本土政權因而躊躇不前。陳水扁總統近日於其主持的廣播節目《有夢最美》說出了台灣問題的核心「就在內部」,真是一語道破,看看深藍張亞中的言論,能於國民黨主席民調異軍突起便很清楚。

日前,國民黨黨主席參選人張亞中主張,國民黨應與中共簽署「兩岸和平備忘錄」,承認兩岸同屬整個中國,共同承諾不分裂整個中國主權。(資料照)

1979年中美斷交後,美參議院基於職權而批准的〈台灣關係法〉 條約有其但書:即美國並不承認中華民國對台灣的主權,這就是有名的「台灣地位未定論」,除保留美國對台灣之最後裁決權外,當然也留下台灣住民自決的空間。今美國已遂行了重返亞太策略,自然提升了台灣的戰略地位。美國總統統拜登說:「台灣不是內戰狀態(not a civil war they’re having on that island)。」當美國從「戰略模糊」,走向「戰略清晰」時,台灣人該如何掌握這契機? 還要被這一小搓舊勢力勒索?

近日促轉會提出中正紀念堂去除蔣銅像,轉型為「反省威權歷史公園」議題,台灣能不能成為真正成熟的民主國家?「除去殖民符碼」終結內戰狀態很關鍵,而中正紀念堂的轉型是指標,未來如以西元紀念、正名制憲等都是本土政府邁向國家正常化,該跨出的步伐。

本土認同與親中勢力終要分出勝負的,自一九九一年台灣人認同僅13%至今日的83%,三十年來當台灣認同不斷提升,台灣社會不能一再吞忍黨國舊勢力興風作浪,阻礙台灣國家之路,本土政府應讓台灣國家定位更清晰,如此黨國舊勢力自然無法生存,台灣才終能成為台灣人的台灣。

(李登輝民主協協會顧問)

