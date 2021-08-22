自由開講》世界借塔利班給中國的警告

康駿銘

美軍撤出阿富汗後，塔利班閃電式佔領全國，一幕幕人道災難在喀布爾國際機場上演，英國及歐洲各個民主國家也相繼派兵協助拯救難民，證明普世價值在西方國家眼中仍然佔一重要地位，加上各國對塔利班毫無信任，才會不惜耗費資源甚至冒上引發其他問題的風險來收容難民；而事實也證明塔利班確實毫無誠信可言，入城後那些對於女性地位、人權等等的承諾已統統撕毀，20年後的塔利班仍然是當年的塔利班，這就是所謂江山易改，本性難移。

塔利班奪權後，中國成為全球第一個跳出來示好的國家，而大眾心中的中國好麻吉俄羅斯則表明不會承認塔利班政權，甚至還加入歐洲各國的救援行動，當然多多少少也是因為歷史的原故，畢竟俄羅斯也在這座「帝國墳墓」賠上了不小的代價，反對塔利班也是國內的主流聲音。然而俄羅斯的態度同時也給了中國一個明顯的警示：俄羅斯沒有打算跟你中國同一陣線，更不會一起蹚你中國自己製造出來的渾水。

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塔利班奪權後，中國成為全球第一個跳出來示好的國家。圖為今年7月28日，中國外交部長王毅（右）在天津會見阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達（Abdul Ghani Baradar）。（美聯社）

中國對塔利班的友好態度，除了是因為出於「敵人的敵人是朋友」，也是因為中國的外交境況已絕望到只能與塔利班為伍，畢竟中國的霸凌態度早就為自己製造了四面楚歌的局面。不過，塔利班只會是中國的負累，中國是不可能從中取利的。首先，阿富汗是貧瘠之地，只有礦產而沒有石油，而開採卻需要金錢及時間的投資，對已經是外強中乾的中國來說是一大負擔，加上阿富汗內部問題嚴重，投資不一定能得到回報。第二，塔利班最擅長的是製毒，若中國拒絕向塔利班提供資金，塔利班勢必會選擇走私毒品到中國圖利，同時作為對中國的勒索，對中國來說根本不是好事。第三，中國與伊朗的關係也隨時引起阿、伊兩國的不滿，伊朗與塔利班在宗教上的分歧甚大，是個解不開的結，也代表中國不太可能同時討好兩邊，最終就是讓自己陷入更尷尬的困境。第四，中國的言論環境雖然封閉，但中國社會普遍把塔利班視作恐怖份子，即便是洗腦已深的小粉紅也無法認同中國對塔利班的洗白，何況當初中國正正就是打著「反恐」旗號迫害維吾爾族，親近塔利班豈不親手拆穿自己的謊言？中國與塔利班友好，根本就是搬石頭砸自己的腳而已，內外壓力越推越高，但中國恐怕已是騎虎難下，會不會引致中國出現更多瘋狂的舉動，甚至不惜開戰，也成為了大家的憂慮。

（台灣基進宜蘭黨部辦公室主任）

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