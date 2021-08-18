自由開講》阿富汗的危機，台灣的契機？！

楊明超

過去的幾天在媒體上滿滿的是關於阿富汗的報導。很少人會驚訝阿富汗政府的最終倒臺，詫異的是它倒的如此的迅雷不及掩耳。

在戰術上面，美國的阿富汗撤軍犯了嚴重的錯誤，讓各國甚至美國國內（如紐約時報）攻訐拜登政府，指責拜登政府背棄了朋友。這反而可能成為臺灣短時間上的好處，拜登政府必須在其他地方表現出對盟國的支持與忠誠，台灣可以趁機在這上面得分。相信台灣政府與FAPA及GTI等與美國國會及政府有密切接觸的組織一定有開始動作。

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從戰略層面來看，拜登只是在持續川普政府的全球軍事重新部署。就是把中亞及歐洲的兵力轉移到印太地區來針對中國的威脅。 阿富汗再也不是美國的包袱。中亞沒有了美國這一個中間緩衝者的角色，中國跟俄國必須在中亞赤裸裸的面對面。阿富汗漫長的血腥部落宗教仇殺歷史，很快的就會轉變成中國的頭痛問題。

塔里班的外部敵人很多，自從穆罕默德·奧馬爾死後，塔利班本身內部也不是一個統一號令的組織。中國一旦擺不平利益分配，任何一個部落派系都可以用東土耳其斯坦（俗稱的疆獨）來威脅勒索中國。這就是為什麼中國外交部長王毅在幾個月批評前美國自阿富汗撤軍是不負責任，昨天王毅又與美國國務卿通電，說美國倉促撤軍造成「嚴重的負面影響」。

美國把阿富汗這個燙手山芋甩出去，雖然最後的出場姿勢有點難看，中國接的卻是啞巴吃黃連有苦說不出。從王毅幾次的反應就可以看得出來。 小粉紅高興的太早了。

美國把阿富汗這個燙手山芋甩出去，雖然最後的出場姿勢有點難看，中國接的卻是啞巴吃黃連有苦說不出。從王毅幾次的反應就可以看得出來。小粉紅高興的太早了。（歐新社）

美國在阿富汗的20年給了中亞「相對的安定」。在911之前，我所支持在塔吉克斯坦首府杜尚別（Dushanbe）的韓國宣教士崔牧師曾經被塔里班派人追殺。韓國人在塔吉克斯坦所建立的教會在2000年就被塔利班炸過，死傷慘重。

在這個相對的安定之下，中國得以在中亞發展他的一帶一路。網路上有人就說，在過去的20年之內，中國可以去中亞擺攤子，但是卻一直沒有付管理費。如今美國撤離了，中國自己得付出代價，這個「管理費」極有可能年年高升。中國投入東海南海的資源一定會受到擠壓，這對台灣應該是一個好消息。

（科技公司創辦人，前NASA工程師）

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