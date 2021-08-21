自由開講》中國陷入中亞泥沼

哲偉

美軍逐步撤離阿富汗後，網路上小粉紅一片叫好，宣稱此為美國衰退的表徵、中國將逐步取代美國成為新興強權，然而筆者卻不以為然，因為撤離阿富汗表面上看起來是美國灰溜溜的撤退，實際上是美國實質的戰略勝利，而其中最大的受害者則是中國。

當年美國駐軍阿富汗最主要的原因在於要收拾反恐戰爭留下的爛攤子，但是就安全環境而言，美國把資源和軍隊放到阿富汗或是收回，對美國本土的安全環境都沒有太大影響；反而美軍維持阿富汗穩定最大的得利者實質上是中國，因為整個中亞地區是一帶一路貿易線的樞紐，中國龐大的海外利益網就坐落在這個貿易線上，美國維持阿富汗的秩序實質上是在幫忙中國維持一帶一路沿線的秩序，而中國恰好是美國秩序的破壞者，中美關係決裂的時代，維持駐軍相當於拿美國人的錢和命去資敵。

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而綜觀中國從新疆、塔吉克、吉爾吉斯到阿富汗的廣大地帶，這一大塊地區事實上是沒有天然邊界的，這裡的天然邊界包含種族、語言、宗教和地形，全部都是犬牙交錯、錯綜複雜的，並不能以民族國家或主權國家的概念去理解這裡的政治情勢；真實狀況相當於無數個酋長部落、軍閥武裝、恐怖份子相互分布在橫跨各國國境的廣大地理位置上。

撤離阿富汗表面上看起來是美國灰溜溜的撤退，實際上是美國實質的戰略勝利，而其中最大的受害者則是中國。（AP）

所謂塔利班並不是一個單一組織，而是一群彼此之間利益交錯的軍閥集團中最大的一個，裡面最起碼還包含了呼羅珊、復興黨、烏伊運、東伊運、塔吉克軍閥武裝、東突流亡者等幾十個政治勢力，而其中以和疆獨（東突厥斯坦獨立運動）高度相關的東伊運，亦即「東突厥斯坦伊斯蘭運動」對中國危害最大。

中國跟塔利班合作最大的原因正在與希望透過和塔利班合作能盡速穩定中亞的政治局勢，最起碼透過渠道收買各路軍閥，尤其是位於吉爾吉斯、塔吉克周邊的勢力和打壓東伊運，來保障自己的邊境安全；同時一個塔利班主導、相對穩定的阿富汗也有助於中國保證一帶一路沿線的經濟利益。

也因此導致雙方的談判地位事實上是不對等的，即使中國看起來是個泱泱大國，塔利班則看起來只是一群恐怖份子；但這些地方武裝跟美國打了20年戰爭，解放軍則差不多有40年以上沒打仗了，因此需要透過贖買政策來保障自己的邊境安全，而塔利班及各路軍閥則手握中國的一帶一路生命線，隨時可以對中國的海外基礎建設和人員發動恐怖攻擊然後互相指責撇清關係；最後趁機要求中國加碼統戰費用。同時東突厥斯坦的勢力也對新疆虎視眈眈，隨時能帶著美械從吉爾吉斯、塔吉克邊境進入新疆，這是中國最近不斷加強新疆邊境管制的原因之一。

中國在邊境實施贖買政策，塔利班則向中國實施勒索政策；雙方剛好一個願打一個願挨，這個基本格局在未來10年內都不會改變，可以預見中國越來越少的外匯儲備會極大的消耗在整個中亞地區；漫長的中亞邊境和東突厥斯坦獨立運動注定中國就算不出兵也要不斷花錢在維持這個地區的穩定，中國正逐漸陷入中亞泥沼之中；而我們只要看解放軍的軍費繼續消耗在跟臺灣完全相反的戰略方向就行了。

（軍事研究人員）

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