社論》阿富汗對台灣的啟示錄

阿富汗變天，連外交人員撤離都出現混亂，遑論阿富汗人爭先恐後外逃。圖為美軍一架C-17運輸機十五日被迫超載六四○名亟欲逃出家園的阿富汗民眾前往卡達。（路透）

神學士攻入首都喀布爾，總統賈尼攜帶巨款出逃他國，副總統沙雷選擇留在阿富汗，退至喀布爾東北部峽谷，似乎有意組織游擊部隊對抗神學士。對照政府軍多不戰而降，沙雷的行動堪稱悲壯。美國撤軍，係歐巴馬、川普以來的既定政策，唯這次的撤軍行動失之倉促，導致後續的情勢發展，未依計畫有條不紊進行，遂造成神學士勢如破竹，不利阿富汗新秩序的順利形成，令人不無遺憾。

美國國安顧問蘇利文特別強調，台灣與阿富汗情況不同，強調美國對台灣的承諾「神聖不可侵犯」。（法新社）

美軍撤離，阿富汗政府軍不堪一擊，中亞的地緣政治會出現什麼變化，有待觀察。目前，連北京對阿富汗變局都戒慎恐懼，唯恐最終衝擊到新疆穩定，混亂到底對誰有利有弊，實未易論斷。但在台灣，卻出現「為匪宣傳」的「認知戰」。有人牽強附會：「今日阿富汗，明日台灣」；有人借題發揮：「還能繼續緊抱美國大腿嗎？」還有人危言聳聽：「兵臨城下那一日，蔡英文要戰還是逃？」那些論調，符合他們向來的「親中仇美」，完全不談美國軍力未來可能集中對付中國挑戰，反而回響著來自北京的「台灣不要期待美國會保護他們」、「從大陸郵購五星旗自保」之招降文宣。這種帶風向，如果跟著他們團團轉，難免讓外界誤以為，阿富汗事態造成台灣的「亡國感」，從而損及漸入佳境的台美互信。

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阿富汗變天，連外交人員撤離都出現混亂，遑論阿富汗人爭先恐後外逃。有段阿富汗少女淚訴影片：「沒有人在乎我們，我們將在歷史洪流中慢慢死去」，在網路傳播引起關注。這樣的時間軸，導致拜登面對人道質疑。不過，美國民眾的支持度，似乎仍高於質疑聲浪。拜登強調：我們提供阿富汗一切決定自己前途的機會，但我們無法給予他們為此前途奮戰的意志力。國安顧問蘇利文也表示：美國為阿富汗奉獻二十年血淚與資源，提供一切所需訓練及裝備，讓他們能夠起身為自己而戰；美國總要在某個時間點告訴阿富汗人民，你們必須起身捍衛自己。確實，誰應該為阿富汗而戰？毫無疑問是阿富汗人，尤其是阿富汗政府軍！寬予批評賈尼政府撤守，嚴加指責拜登撤軍決策，何異畫錯重點。

阿富汗情勢急轉直下，美國對盟邦承諾成為問號。紐約時報報導稱：盟友更加相信，不能完全依賴美國支持，這種情緒在台灣、烏克蘭、菲律賓、印尼等地特別強烈。蘇利文則反駁：美國對盟友夥伴的承諾神聖不可侵犯，對台灣、以色列的承諾，一如既往堅實。他還特別強調：阿富汗和台灣兩者情況不同。站在台灣的經驗來看，特別能夠體會到這種本質差別。阿富汗，必須很遺憾地說，稱得上是一個「失敗國家」，必須靠美軍長期駐守來維持秩序。至於台灣，舉世皆知，是一個成功的故事，早已進入現代治理國家之林，捍衛台灣獨立現狀乃基於自助人助。

一九七九以來，台灣的「莊敬自強」，加上華府的「台灣關係法」，從革新保台、經濟小龍到民主改革、捍衛獨立現狀，乃至科技產業重鎮、武漢肺炎防疫典範，都展現了不屈服於外患的國家意志，軍購必要防禦武器更非依賴美國賜予。當今，仍需克服的，主要是「不能指望美國」所以要及早接受「九二同屬一中」的失敗主義。那些失敗主義者，奢談「兩岸和平免當兵」，或者杯葛對美軍購強化國防，或者將之污名化為保護費，骨子裡就是「不戰而降」。

南京就像南京，西貢就像西貢，喀布爾就像喀布爾，沒有一個城市可以複製，任何崩潰都要從內部解釋。台灣，很慶幸沒有淪為「失敗國家」，政治分歧可以透過選票而非內戰來裁奪。然而，台灣仍有未完成的故事，面對中國威脅與日俱增，募兵制能否滿足抵抗意志？黨國遺緒會否造成國安漏洞？凡此，大敵當前，絕不可掉以輕心。

阿富汗情勢惡化，人民恐懼被拉回到二十年前的狀態，世人聞之莫不鼻酸。神學士征服之處，激進措施死灰復燃，兒童、婦女基本人權保障，已在新秩序成立之前，引起國際憂慮。各種可能重演的悲劇，彷彿到現在才驚醒大家，阿富汗一直深陷「失敗國家」困境，只不過，阿富汗人又錯失了二十年的機會。悲劇之為悲劇，總是要在發生之後，受害者才發現劇本是自己親手寫的。而台灣，跨越一九七九斷層，透過不可逆轉的民主實踐，擺脫了這種「被遺棄」的夢魘，把追求國家目標與國際地緣政治結合起來。就像蔡總統所言：台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項。這，才是阿富汗對台灣的啟示錄。

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