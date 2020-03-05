伊朗與西亞世界》美國與塔利班的糾葛與和談

美國與塔利班此刻的和談，或許對美國與塔利班而言有達成目的、成就解鎖的意涵，但這個和談結果真的會讓各方滿意嗎？而其中並沒有阿富汗政府與其他勢力的參與，那些過去與塔利班殺紅眼的勢力從此就願意接受這樣的結果，和塔利班和談嗎？

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

2020年2月底，美國與阿富汗（Afghanistan）的塔利班（Taliban）達成和平協議，美軍須在14個月內離開阿富汗，而塔利班則須斷絕與蓋達組織（al-Qaeda）的關係，同時與阿富汗其他勢力和談。美國與塔利班糾葛近20年，目前的和談當然具有重要意涵，只是能維持多久是個問題，畢竟美國會換國會、換總統，而塔利班與阿富汗各方勢力會如何發展，目前都是未知數。

第二次世界大戰之後，美國勢力才算是正式進入西亞地區，對於阿富汗的關注，主要是擔心阿富汗與蘇俄關係太過密切，美蘇雙方都不願看到對方的勢力在西亞多前進一步、取得新的盟友。當蘇俄表態願意協助阿富汗的軍事發展時，美國也加碼「貢獻」不少公路、民航等建設。當時的阿富汗則是採取中立政策，不與蘇俄同盟也不特別偏向美國。直到阿富汗的左派政黨—人民民主黨（People’s Democratic Party of Afghanistan）在1978年取得政權後，蘇俄勢力便在中亞拓展出去。但人民民主黨內部也有路線問題，例如當時的外交部長阿明（Hafizullah Amin）不願完全接受蘇俄的指示，在1979年9月發動政變，蘇俄認為這個阿富汗社會主義政府很可能「右傾」，遂於同年12月25日進攻阿富汗。

美國與阿富汗的塔利班在杜哈簽署和平協議。美軍須在14個月內離開阿富汗，而塔利班則須斷絕與蓋達組織的關係，同時與阿富汗其他勢力和談。圖左為美國特使哈里扎德，右為塔利班領袖巴拉德。（AFP）

總統卡特（Jimmy Carter）在1980年1月發表「卡特主義」（Carter Doctrine），主張不會讓任何勢力進入到波斯灣（Persian Gulf），意指也不會讓蘇俄在侵犯阿富汗的時候，更往南深入波斯灣地區。接下來80年代，美國扮演了協助阿富汗對抗蘇俄的角色。美國藉由與盟友沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）的合作，進入阿富汗，當時諸多軍事基地建設與軍事訓練，都由沙烏地人奧薩馬賓拉登（Osama bin Laden）主導，阿富汗當地人對於奧薩馬賓拉登頗有好感，美國也認為他是讓阿富汗邁向和平的聖戰士。同一時間，伊朗（Iran）與伊拉克（Iraq）正在對戰，即著名的兩伊戰爭（Iran-Iraq War）。由於伊朗持反美立場，以致於美國給予伊拉克總統薩達姆（Saddam Hossein）莫大支持。也因此，美國在80年代的西亞一下子就提升了軍事影響力。

1988年美國電影《第一滴血第3集》（Rambo III）裡，史特龍（Sylvester Stallone）飾演的藍波，一人單槍匹馬在阿富汗把蘇俄軍營殺得片甲不留。2007年的電影《蓋世奇才》（Charlie Wilson’s War），同樣把故事背景設定在80年代的阿富汗戰爭，湯姆漢克（Tom Hanks）飾演的美國國會議員查理威爾森（Charlie Wilson）在政府內的穿針引線，讓美國政府投入大量資金與戰力到阿富汗。這兩部電影都表現出「美國人最強」的意味，或許美國不是什麼好國家，但都具有拯救他人生命而不惜奮戰的情懷。問題是，美國情操真的如此偉大？或者只為了向蘇俄示威？關於這點，《蓋世奇才》倒是做了一點反思，例如片中威爾森的最後一句話「美國光榮地改變世界，最後卻留下爛攤子」，確實沒錯，許多地區至今仍然戰火蔓延，十之八九都是美國「射後不理」，或是加碼再來更多的砲火轟炸。

長達8年的戰爭，阿富汗早已經被美蘇打得稀巴爛，這段期間有各方勢力崛起，他們都想當阿富汗的老大，幾年的內戰搞下來，勉強在1994年由塔利班取得政權。但在此之後，我們仍可看到阿富汗戰火連綿，女性被要求全身穿罩袍、不得露臉，且不能出外工作。在電影《少女奧薩瑪》（Osama）與《追風箏的孩子》（The Kite Runner）裡，都可看到阿富汗男性的「霸權」、塔利班把伊斯蘭變成了恐怖主義，把阿富汗變成了保守又排外的國家。

阿富汗幾年的內戰搞下來，勉強在1994年由塔利班取得政權。但在此之後，我們仍可看到阿富汗戰火連綿。（AP）

不過，若換個角度來看，並不能說塔利班有多麼激進，因為從整個20世紀的歷史來看，阿富汗早期受英國與俄國的壓力，到了二戰結束之後則在美蘇冷戰的擠壓之下，即使過去的阿富汗政府主張中立，卻沒有因為這樣就不受美蘇的注意。在這種的情況下，80年代阿富汗受到美蘇軍隊的破壞，試圖穩定國家局勢的塔利班怎麼可能接受共產主義或是資本主義？塔利班的「邪惡」，其實是為了維護自我的價值觀，如果不讓國家看起來很「伊斯蘭」，又怎麼能強調阿富汗本身的特色？電影鏡頭中的極端情事，是普遍情況或只是特殊個案？美國在各地施加的壓力、轟炸，換句話說也是在宣揚自己的價值觀，但何以美國的價值觀成為普世價值，阿富汗或者其他不合主流的價值觀就是激進與邪惡？

1990年伊拉克攻打科威特（Kuwait），影響波斯灣的石油利益，美國譴責薩達姆，獲得沙烏地允許讓美軍進駐以便進攻伊拉克。奧薩馬賓拉登在此時與沙烏地王室翻臉，也轉而持反美立場。即使過去他與美方合作密切，卻不認同讓異教徒來汙染伊斯蘭聖地。奧薩馬賓拉登在阿富汗經營他的蓋達組織，而他與塔利班早有合作關係，因此美國政府內部對塔利班向來瀰漫不信任的氣氛。2001年的9-11事件，奧薩馬賓拉登既為重大嫌疑犯，美國除了追捕他之外，順道也清理掉了塔利班政府。但是，塔利班仍負嵎抵抗，造成美軍無法「射後不理」、得繼續砲火轟炸。

此刻的和談，或許對美國與塔利班而言有達成目的、成就解鎖的意涵，但這個和談結果真的會讓各方滿意嗎？而其中並沒有阿富汗政府與其他勢力的參與，那些過去與塔利班殺紅眼的勢力從此就願意接受這樣的結果，和塔利班和談嗎？從阿拉伯國家跟以色列（Israel）之間多次和談與協議，最後總是以再一次衝突告終的經驗來看，美國與塔利班的和平協議，恐怕將形同具文，不消多久戰端必然再起。

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