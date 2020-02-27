伊朗與西亞世界》移動到西亞的武漢肺炎

「看不見的殺手」帶來「看得見的結果」，只是結果有好有壞，疫病危害了健康、重創了經濟，但部份產業或技術卻可能因此榮景可期。從世界局的發展來看，武漢肺炎疫情也帶有改變國際秩序的意涵。只是，看到了疾病的源頭，卻還看不出誰受益、誰受害。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

2020年開春，全球多國陷入武漢肺炎（COVID-19）的危機之中，西亞地區也不例外。從2月19日伊朗的什葉派（Shiite）聖城庫姆（Qum）確診兩名病患起，截至日前病例已增至130多例，死亡近20人。伊朗衛生部表示「這些受感染的患者並未出國或與中國人接觸，可能是境內的中國工人或者在中伊兩國往返的中國人帶來的病毒。」隨後，伊朗部分學校關閉；在中國武漢的伊朗留學生，回國後進行14天隔離；伊朗對中國的航班也停航兩週，只有貨機往來。台灣中央流行疫情指揮部日前也已宣布，伊朗旅遊疫情提升至第二級警戒。

某一地區流行的疾病演變成「世界」性質的病症，過去並非沒有無例可循。例如14世紀擊潰歐洲的黑死病（Black Death），便是來自於亞洲內陸的蒙古西征。《絲綢之路》（The Silk Roads）作者梵科潘（Peter Frankopan）說，乾旱草原的鼠疫桿菌讓蒙古人帶往歐洲散播，造成歐洲至少有三分之一以上的人口死亡。但梵科潘也指出，因人口大量缺少，使得還有能力工作的人要求極高的薪資，甚至因而能夠享受奢侈的人生。另外，南美洲印加帝國（Inca Empire）覆滅之因，並非中南美洲人比西班牙人無知，而是當地人未曾面對過外來病毒，沒有免疫力，以致於這樣「看不見的殺手」成了帝國滅亡與西班牙人大獲全勝的「彩蛋」。以前的人不懂，將一切歸為神的懲罰。《瘟疫與人》（Plagues and Peoples）的作者麥克尼爾（William McNeill）寫道，「由於西班牙人的到來而導致中南美洲本土強權崩潰，讓當地人認為歐洲來的基督教較有『優勢』，進而改信了基督教。」

伊朗從2月19日伊朗的什葉派聖城庫姆確診兩名病患起，截至日前武漢肺炎病例已增至130多例，死亡近20人。（EPA）

從古至今，不論何時何地，人類面對病毒幾乎都難以招架，改變人類歷史的不盡然是重大戰爭與政治變化。「看不見的殺手」即使在醫學發展下靠特殊儀器已經能夠「看得見」，卻仍擁有奪走生命、毀滅文明的能力。而在這時代更因為資訊發達、人群密集接觸，散播速度越快、層面越廣，病毒也「入境隨俗」而「本土化」，進化成更容易生存、更難以撲滅的殺手。然而，殺死人類、擾亂生活的或許不是病毒，而是無形的恐懼，疫情無所不在的恐懼感隨著資訊傳播迅速而加溫，各種亂象也隨之出現，「口罩之亂」便是一例。

疫情擴大迅速，人群移動與互動當然是重要因素。伊朗的感染來自境內中國人的移動所致，值得注意的是，日前伊朗國會進行選舉，這是大規模人群移動與接觸的場合，尤其這國家有9千萬人口，大城市人口密集的程度是很難想像的，這也將提高病毒感染機會。有說法指出寒冷的氣候讓病毒存活時間延長，人群聚集室內也增加感染機會。若是如此，從去年年末到現在仍多處在大雪覆蓋下的伊朗，短時間內天氣若無回暖，病毒「停留」伊朗的時間便不得而知。只是若天氣回暖，是否一切就會好轉，仍是未知數。

此刻，科威特航空（Kuwait Airways）已停航伊朗，但科威特境內已有確診病例；土耳其（Turkey）正密切關注從伊朗回國的居民，甚至有病徵者不得入境；伊拉克（Iraq）禁止民眾前往伊朗，但國內也有病例；沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）政府禁止民眾前往伊朗，曾入境伊朗者需隔離14天，同時沙烏地也暫停了宗教訪問，這將導致讓數以萬計的伊朗穆斯林無法前往伊斯蘭聖地麥加（Mecca）與麥地那（Medina）朝聖。伊朗受國際社會封鎖的情況，看來將因疫情出現另類封鎖。只是從東亞到西亞，都出現了疫情失控的危機，這是許多國家必須共同面對的難題。

科威特航空已停航伊朗，但科威特境內已有確診病例。（AFP）

定期在每年5月舉辦的伊朗德黑蘭國際書展，今年中國已決定不參展。德黑蘭書展場面向來盛大，但疫情衝擊之下屆時場面可能極為冷清。沃爾夫（Eric Wolf）在《歐洲與沒有歷史的人》（Europe and the People with History）一書中強調了那些在主流歷史描述中被忽略的一部份人，卻也指出了所謂沒有歷史的人，其實都是世界歷史裡很重要的一部份，因為不同區域群體間的交流一直以來都很密切，而在我們身處的時代，人群間的移動與互動太過密集與頻繁，再多的封鎖與管制，事實上都很難有效阻絕。

「看不見的殺手」帶來「看得見的結果」，只是結果有好有壞，疫病危害了健康、重創了經濟，但部份產業或技術卻可能因此榮景可期。從世界局的發展來看，武漢肺炎疫情也帶有改變國際秩序的意涵。只是，看到了疾病的源頭，卻還看不出誰受益、誰受害。

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