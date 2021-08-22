自由開講》應盡速通過國防部二千億特別預算案

哲偉

近日行政院已籌編完成明年度中央政府總預算案，在國防預算部分經軍方積極爭取，政院就人員維持費、作業維持費與軍事投資總計編列三七二六億元，較今年成長三％。政府執政五年多來，國防預算平均以超過二％、三％以上的幅度逐年成長，表示面臨中共威脅下，政府正逐漸重視國防實力提升之重要性。

然而，除國防預算較往年成長外，另一項攸關我國防衛能力提升的預算案卻仍等待審議，即國防部另外規劃提出的二千億元特別預算案，該預算案的內容主要是量產具備「源頭打擊」能力的飛彈、強化戰略嚇阻能力，以強化國防戰力。

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擁有源頭打擊能力刻不容緩

當前國軍的新式裝備發展以「重層嚇阻」為特點出發：目標在透過加長火力投射距離、強化源頭打擊力量；進而將火力前推，以火力創造出戰略縱深，並於敵登陸作戰全程依託縱深進行多層次、立體化的聯合打擊，透過極大化敵登陸損失，藉此嚇阻共軍不敢輕啟戰端。

其中具備射程達一千公里以上之中程彈道飛彈，將使臺灣在戰爭初期能對中國內陸的空軍基地、火箭軍基地及重要政治軍事設施實施源頭打擊、壓制攻擊，亦能對從北方南下增援臺海的中共艦隊及其海軍基地實施攻擊。

戟鋒中程飛彈的戰略遠見

以當前我國正在發展的「戟鋒中程飛彈」為例，雖然所有的公開資料都只寫明該型飛彈射程超過一千公里，但該飛彈不論構型、彈體、彈徑都高度與美國的「潘興Ⅱ」（Pershing II）飛彈相仿，潘興Ⅱ之最大射程為1800公里，由此推測戟鋒飛彈之真實作戰能力亦不會與此相差太遠。

圖為美國「潘興Ⅱ」（Pershing II）飛彈。（維基共享）

臺灣國土中央與北京之平均距離約為1700多公里，意味著我國若要最低限度的具備壓制北京的源頭打擊能力，就要發展射程最少達1800公里之中程彈道飛彈，而此射程恰好即是戟鋒飛彈之仿製對象潘興Ⅱ型飛彈之射程，說明了我國在戰略武器發展上具備高度遠見。

應盡快通過特別預算案 維護臺海安全

當前戟鋒飛彈研發進度已接近完成，未來兩年可以將可以進入量產程序，此外其它諸如雲峰飛彈、增程型雄二E、增程型弓三等飛彈也都日漸成熟，若能通過國防部規劃提出的二千億元特別預算案，將大幅提升整體進度，使我國盡早掌握強大的源頭打擊力量以嚇阻中共、維護臺海和平安全。

（軍事研究人員）

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