自由開講》親中藝人提醒我們的事

康駿銘

中國的網路控制無孔不入早已是不爭的事實，不論是對媒體、公司、乃至個人的網路言論都受嚴格的控制，沒有例外。「小S」徐熙娣在中國發展多年，當然也知道哪些是中國碰不得的「紅線」，不過卻因為一句言者無心，聽者有意的「國手」就被「小粉紅」圍攻，扣上「台獨」帽子，代言廣告接二連三被取消，即便發文澄清了、官方也出面表示小粉紅「不理性」、「亂扣帽子」了，甚至也有網友搬出小S過往的「我們中國人」截圖也都無法讓小粉紅收手，一定要強迫她講出「台灣是中國一部份」為止。

小S在微博發文「我不是台獨」。（翻攝自臉書）

在中國長年的洗腦以及政治凌駕一切的社會環境之中，大部份的中國人在意識形態上都是一致的，只有在表達上的差異而已。而且只要反過來思考就可以知道，只要網路上沒被消失的言論也都代表了中國官方認同的立場，官方出面護航而沒有禁制言論，並不代表官方認為小S不是台獨；而是因為小S代表著藍營的兩岸思維，只是出於政治考量而已。而小粉紅當然不理性，也當然很愛亂扣帽子，不然也不是小粉紅了；而這種義和團式「新拳民」的出現，正正就是因為中共肆無忌憚地操弄民族主義而惹出來的禍。小粉紅經常到處出征，群起進行網路霸凌、散佈假消息、執行「第五縱隊」的政治任務，結果就是造成對外惡化本來就沒多正面的中國名聲，對內掀起「鬥紅、鬥左、鬥愛國」的批鬥漩渦，中共自己製造的這批新文革紅衛兵，明顯已經讓中國社會發展急速倒退。

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在新文革的言論氣氛下，今天的紅線不一定是昨天的紅線，避開了一條，也還有千千萬萬條，或許小S自己也萬萬想不到自己也會踩到紅線，會有「被台獨」的一天。這次的風波同時也向在中國的藝人、台商響起了警號：就算不理政治，政治也會主動找上門；就算官方護航，也不代表不會受民間攻擊。自由，除了是有權暢所欲言，更重要的是有拒絕的權利。藝人在自由的台灣不會被逼表態，但在極權的中國不止是有話不能講，更是有話不能不講。台灣與中國、自由與極權；在大環境之下最終只能二擇其一，要嘛成為黃安之流；要嘛就離開中國。至少這一刻都還有離開的自由，但將來可不一定，因為「自由」是控制在中國手中。台灣人享有自由，而台灣人的自由何時會消失？就是你自己選擇放棄它的時候。

（台灣基進宜蘭黨部辦公室主任）

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