胡，怎麼說》辱華？中國自辱辱人！仇中？中國自仇仇外！

所謂「辱華」，其實是中國自辱、辱人！所謂「仇中」，更是中國自仇、仇外！（報社合成／路透社）

胡文輝

辱華、仇中，這是中共及親中人士動輒貼他國人的標籤，然後就藉這個理由瘋狂出征、攻擊、霸凌...，其實，這兩個辭都是中國自己發明的，都是中國製造（made in China）的，更是中國大外宣的攻擊性武器！這在東奧賽場內、外，都可看的到中共毫不遮掩的藉選手勝敗操作民族主義情緒，把運動競技政治無限上綱為國家民族榮辱，目的就是鞏固中共一黨專政、習近平一人獨裁。

你打敗了中國隊選手，露出太高興的表情或動作，中國網民就認為「辱華」，出征、霸凌、討伐你；你輸給中國選手，如果沒大讚中國、對中國選手認低拜服，中國網民就認為你輸不起、因「仇中」輸給中國才不服氣，又是出征、霸凌、討伐...。來自日本、韓國、台灣、澳洲的選手，最常受到來自中國的非理性網路暴力攻擊，因國際情勢抗中聯盟成形，美、英兩國選手類似遭遇也多了很多。

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你打敗了中國隊選手，露出太高興的表情或動作，中國網民就認為「辱華」，出征、霸凌、討伐你。圖為近日在東奧場上因打敗中國隊選手，而慘遭言語霸凌的日本隊選手，體操選手橋本大輝（左）、桌球混雙選手水谷隼和伊藤美誠（右）。（報社合成／路透社）

中國隊選手其實受到其國內的重大壓力，比賽敗了，其實最正常不過了，但在中共政權蹤容豢養的所謂網路「小粉紅」，其實是赤面獠牙的網路暴民、酸民、魯蛇腐民等的重大壓迫下，卻承受對不起國家、甚至受到「叛國」、背叛人民的指責，所以，有的中國選手就常出現心理扭曲的樣子。

所謂「辱華」，其實是中國自辱、辱人！所謂「仇中」，更是中國自仇、仇外！

這種現象，國際外交場合、經貿戰爭都很常見，中共鷹派更常把辱華、仇中掛嘴邊，用來指責它要去之而後快的對象。由於近來抗中聯盟成形，中國不再能予取予求、橫行霸道，東奧在此時舉辦，中國選手及網民的對運動競技勝負的反應，也呈現了中國爭霸的迫不及待、企圖為所欲為而不能不敢的焦慮。

中共多年來一直在國際上操作兩手策略，一手強調中國很大很偉大，另一手操作「弱者邊緣策略」，搶佔道德制高點，再肆無忌憚的藉此無限反擊。所謂西方列強侵略中國的「百年屈辱」，一直是中共操作民族主義的武器，對外，製造出西方國家都欠它的道德壓力，只好順從中國需索，過去日本最吃這一套，近年才覺醒過來；對內，從平反百年屈辱、連結到所謂民族偉大復興的中國夢，從而炮製出共黨專政、習大英明的存在即合理。

虎狼政權專制統治的虎狼之國，中國大了，強了，但是，即使再大再強，也得不到他國及人民的尊敬，它大，卻用來欺小；它強，卻用來凌弱。在奧運賽場，中國隊拿到的獎牌數，已是各國的數一數二了，也難以獲得各國選手及觀眾的尊敬景仰，原因跟前述一樣。

東京奧運辱華事件簿，持續連載中！（報社合成）

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