自由開講》親中勢力急欲拉下陳時中背後的意義！

陳啟濃

從去年年初中央疫情指揮中心成立，陳時中擔任指揮官，各方勢力就虎視眈眈，雞蛋裡挑骨頭，或是自以為專家，胡亂批評一通。這因為台灣一直防疫得很成功，陳時中雖擔任指揮官，背後卻有一群專家，不時開會磋商做判斷下決定。然而始終有一股惡勢力，想要讓陳時中下台，背後其實潛藏了許多目的。

陳時中是台灣推動入聯合國的大將，先前許多國際組織的場合，常看到他參加請願的場景。這樣的不惜拋頭露面多方奔走，讓人對他捍衛台灣主權的心念，感到特別的疼惜。當然他也是中共所謂台獨黑名單的人選，只要想讓台灣走入國際社會，都是中共所謂的台獨人士。

請繼續往下閱讀...

從去年年初中央疫情指揮中心成立，陳時中擔任指揮官，各方勢力就虎視眈眈，雞蛋裡挑骨頭，或是自以為專家，胡亂批評一通。（資料照）

其次陳時中沉穩的個性，的確是安定人心很大的力量。他說話慢條斯理，條理分明，而且很少帶著情緒出現。特別創下指揮中心每天開記者會的壯舉，適時跟全國民眾說明防疫狀況，還會有意外的驚喜，幫農民行銷農產品以及幫各地小吃置入廣告。

陳時中繼續在位，代表守住台灣成功，更是守護台灣主權的意義宣示。武漢肺炎來自中國的中共病毒，防疫做得好，顯示的道理是台灣不跟中共和稀泥，不願成為中國一部分的民意。陳時中個人的付出與毀譽已經跟台灣的命運連在一起，這正是費鴻泰之所以敢一再揚言要槍斃陳時中的原因，槍斃的原因不適防疫做不好，而是這些親中勢力無法跟中共有個交代。

（教育人員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法