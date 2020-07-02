自由開講》政治意識形態的操作，與失格的媒體人

洪昱睿

有時候當一件事情雖正處在風頭浪尖上，但每天都在發生其他亟待處理的事，且太多太雜，依據輕重緩急，過了一小段時間，針對某些曾出現的問題仍有必要提出檢討與反思。

現在提起這些，可能又會有人認為是在扯政治，但上月底左右不是有一名在臺灣留學的日本籍女學生返回日本後，被檢驗出是武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒的無症狀感染者（弱陽性）嗎？

當時有一位所謂在藍營名嘴圈內小有名氣的王姓資深媒體人對此，在其臉書上說什麼「看到日本機場檢疫單位直接賞了陳時中一個嘴巴子；我難得嘴角上揚忍不住。」這樣的風涼話。哈囉？這到底有什麼好笑？有人染疫得病、發生不幸；甚至國家防疫疑似出現破口，到底有什麼值得你笑的？

衛福部長陳時中。（資料照）

王更繼續痛斥，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中從來不是「防疫專業」，而是「長期醉心於政治的牙醫背景」，以每日召開記者會「曝光自己」為己任云云。

王的發言引述至此，首先，我們相信陳時中目前所擔任的職務，是經多方面考量才賦予他的，王自己也不是醫藥、醫療、防疫專業背景，有必要在那扯「白色巨塔」內部可能的潛在非正面爭議嗎？真正正統具有「防疫專業」的優秀傑出專家學者究竟有多少人？這其中，明確以實際行動表達願意出面扛下重擔者又有多少？

坦率地說，我個人看著陳時中除了指揮中心任務與衛服部業務外，還得接一堆業配，甚至得全國到處趴趴走、還人情債，所到之處，人潮擠爆，「防疫五月天」到哪都被人群簇擁等現象，心裡也確實也感到些許的不安與不妥。

但這些甚至有部分已可說快達到光怪陸離的現象，難道是陳時中自己在幫自己造神，或者樂於被造神嗎？如果我們秉持著良心不偏頗，長期觀察下來的話；應該不難發現絕對不是那樣的。

現在跳出來攻擊陳時中者，可能的思考套路不外乎幾項指標。第一、就是見不得屬綠營的民進黨執政黨團隊有好表現，只要能貶抑政府的話什麼都可以「靠北」幾句。第二、深怕陳時中會挟帶著高人氣順勢被拱出來參選臺北市長，一舉打破、打亂一心想望「光復」首都的藍營及國民黨的政治佈局。問題是，正值此非常時期，真的還要為政治鬥爭來給整個社會添亂嗎？

聽說這位王姓資深媒體人的母親是位資深「馬迷」（馬前總統鐵粉），這個我們姑且不論。但是王姓資深媒體人本人以往就曾爆出過一些爭議，就像不算很久之前，疑似身在中國，用非法網站偷跑，先看完盜版的臺灣夯劇《我們與惡的距離》最後大結局，還大剌剌在網路上po文高調宣揚，這種不能算是光彩的事情竟然還敢聲張，簡直令人傻眼咋舌。

政治意識形態的操作不要搞到沒有人性，人間失格莫此為甚。

（外語工作者）

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