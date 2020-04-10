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自由評論網 > 言論

社論》國家公民與世界公民精神

2020-04-10 05:30
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口罩實名新制兩週9片9日上路，台北一家健保藥局外購買口罩的民眾大排長龍。（記者簡榮豐攝）

昨天，口罩實名新制上路，成人從七天三片增加到十四天九片，兒童從七天五片改為十四天十片。新制上路前夕，柯文哲主張讓民眾一個月買廿八片口罩，「因為不是說假日我就不呼吸了」。陳時中回應，一天一片也很好，一天兩片更好，隨時可以買更好，可是問題是，這是防疫物資，依照現在的供應量，大家先用看看，真的有困難一步一步來解決。起初，政府出資兩億增建六十條生產線，柯文哲也批評說，一旦未來武漢肺炎疫情和緩，「盲目擴廠」可能就浪費了。如今，每日產能提高到一千五百萬片，無助於增產一片又主張多多益善，真是專說風涼話的「風涼派」。

前幾天，某民眾黨前發言人還在臉書貼文留言：「預購口罩兩次都沒有抽到，下班藥局也都關門，我還是乖乖去蒸口罩。」事實上，當時網路預購供過於求，根本不必抽籤便可買到，難怪網友怒轟造謠。這位即將出任北市府秘書的女士強調，留言是個人立場。其實，那些「風涼派」的政治人物，無助於增產口罩卻一再喊買不到或加碼配售，並非什麼「個人」的問題而已，擴大觀察可以發現它堪稱是一種社會現象。口罩越多越好，乃至「台灣人要排隊又要花錢買，外國人卻免費贈送」，種種撩撥人性本能的民粹訴求，渾然忘了台灣是民主國家，每個人除了基本欲求之外，還有公民責任！

武漢肺炎之亂，形同戰爭，對每個國家的人民健康、生命安全都構成威脅。台灣旁有惡鄰，幸賴超前部署才得以維持今天的局面。疫情爆發伊始，台灣口罩的每日產能不到兩百萬片，經過政府組織口罩國家隊，現在每日產能達一千五百萬片。當初，有人罵「狗官」禁止口罩出口（尤其是輸往中國），現在越來越多國家讚賞我國的先見之明。然而，「風涼派」還是繼續講風涼話，隨著口罩產能與日俱增，不斷撩撥民眾的「假性需求」。那些「風涼派」不願告訴民眾的是，在這個形同作戰的關口，口罩是「防疫物資」、「公共財」，絕非想買就買、任意浪費的消費品。

就像戰爭期間，為了國家、國人的生死存亡，許多重要物資必須由政府統籌運用，不容私人囤積甚至發國難財，因為這不僅會危及別人的生命，也可能會對國家帶來難以彌補的災難。中國在隱匿疫情期間，大肆搜刮各國醫療物資，造成歐美國家後來的困境，則是更為居心叵測的「突襲」。口罩是微利產品，平時任何人可以愛買不買，但是在武漢肺炎肆虐期間，必須由國家出資增產、統籌分配，讓每位民眾尤其是醫護、防疫相關工作人員先足以自保，維持醫療公衛系統的正常運作，沒有必要無止盡地儲存口罩。

聖嚴法師曾開示信眾：需要的不多，想要的太多。此話拿來形容口罩需求，相當貼切。先前，有人發起「我OK，你先領」運動，把自己購買口罩的機會，讓給更迫切的同胞。近日，又有人發起「我夠用，支援你」運動，讓台灣餘裕的口罩得以嘉惠更多亟需的國家。這種兼顧個人權利與義務的公民精神，凸顯出武漢肺炎之亂對台灣公民精神的激勵作用。今天的台灣，因為防疫超前部署，受創比其他國家輕微，但多數民眾都能體認，行有餘力便應援助他國，一如呼應呂若瑟神父捐助義大利一週便達一‧五億元，口罩等醫療物資又何嘗不是如此？對外善盡地球公民的責任，對內善盡國家公民的責任，其義相通。

面對武漢肺炎之亂，口罩只是防禦武器之一，卻被「風涼派」當作炒作焦點，令人遺憾。際此危機時刻，具有公民意識的政治人物，不僅不是「生雞卵無，放雞屎一大堆」般競喊口罩每日多配售幾片，反倒應該以公民意識呼籲國人，在入境管制發揮成效之後，遵守保持社交距離的抗疫準則，居家隔離務必嚴格遵守，自我要求避免趴趴走，將群聚傳染機會降到最低。否則，一天再多幾片口罩，卻當作為所欲為的護身符，把防疫工作全丟給政府，台灣危矣。武漢肺炎之亂，既在檢驗台灣的醫療公衛，也在檢驗全民的國家公民與世界公民精神，大家必須同時打贏這兩個面向的「戰疫」！

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