自由開講》民眾黨、國民黨想「換時中」？居心何在？

◎張柏倫

武漢肺炎疫情爆發至今，台灣面對來自中國的病毒侵襲，迄今可稱控制得宜，從去年年底至今，尚未爆發社區傳染的情形，台灣防疫的成功，整個政府團隊當然都功不可沒，但有一個人是整個成功團隊的代表人物，那就是防疫指揮官陳時中。

台灣的防疫成功，世界各國紛紛給予台灣正面的評價與肯定，《華爾街日報》專欄作家弗利曼（James Freeman）發文表示，台灣防疫值得美國借鏡學習，而「美國醫學會期刊」（JAMA）分析也指出，台灣迅速動員確認個案、防堵疫情、分配必要資源，並運用全民健保和入出境資料追蹤，有效緩解危機。外交部長吳釗燮更在3月24日接受福斯商業新聞網（Fox Business News）視訊訪問，分享台灣因應武漢肺炎（COVID-19）的防疫成果。除了美國以外，加拿大、日本、法國政府與媒體皆誇讚台灣政府的防疫措施相當成功。

理論上，在現在這個艱困的時刻，台灣的朝野應該不分藍綠，給予台灣防疫團隊正面的肯定，並成為台灣防疫團隊最忠實的後盾，給予政府支持的力量，但台灣的「某些在野黨」卻似乎不這麼認為。

國民黨前立委陳學聖表示，「所以現在政府到底這一個指揮官，是不是還要讓陳時中繼續待下去？我覺得這事情要去思考。」更批評，「難道陳時中不能說、不能碰，陳時中成了小英政府的神主牌，更是擋箭牌。」筆者想問，防疫當前，對國民黨來說，政治操作是不是真的優先於國民健康安全？

國民黨前立委陳學聖表示，「所以現在政府到底這一個指揮官，是不是還要讓陳時中繼續待下去？我覺得這事情要去思考。」更批評，「難道陳時中不能說、不能碰，陳時中成了小英政府的神主牌，更是擋箭牌。」（資料照）

除了國民黨主張撤換陳時中，柯文哲領導的民眾黨竟也和國民黨同個鼻孔出氣，民眾黨中評委賴祥蔚接受中媒訪問時表示，「陳時中應該卸下指揮官」；民眾黨臉書也發表了「要求陳時中下台」的文章，民眾黨表示，「會要求陳時中下台，是因為倘若指揮官與行政院不同調，民眾會無所適從。」

筆者認為，「民眾黨」的質疑根本毫無道理，因為依據《制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第七條之規定，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」指揮官本來就有因控制疫情之需要而為必要措施的權力，在指揮官為必要的處置後，再由行政院長為必要之追認，對陳時中所為之處置「發佈行政命令」。

除了國民黨主張撤換陳時中，柯文哲領導的民眾黨竟也和國民黨同個鼻孔出氣。（資料照）

筆者不懂，「法律保留」的立法架構分明就是法治國家中常見的立法方式，為何民眾黨要大驚小怪，就如同總統「發佈緊急命令」需要立法院通過，而立法院也可能「拒絕」或「部分拒絕」追認總統的緊急命令，照民眾黨的邏輯，是不是立法院長也應該由總統兼任？

筆者認為，國民黨、民眾黨、民眾黨中評委接二連三的將砲口對準台灣防疫的指揮官「陳時中」，絕非偶然，這些親中政黨的目的，就是要讓有著「專業官僚」的陳時中指揮官下台，藉以製造防疫破口，屆時不但造成台灣的內部動亂，讓中國有機可趁，更是在「超前部署」2022的地方選舉，想要藉此提升他們政黨的支持度。

筆者認為，國民黨、民眾黨、民眾黨中評委接二連三的將砲口對準台灣防疫的指揮官「陳時中」，絕非偶然，這些親中政黨的目的，就是要讓有著「專業官僚」的陳時中指揮官下台，藉以製造防疫破口，屆時不但造成台灣的內部動亂，讓中國有機可趁。（資料照）

奉勸這些政黨，在防疫為主的現在，不要心中只有選舉，應該和政府站在一起，一起全力防堵武漢肺炎的入侵，因為人民的健康和利益最優先。

（政治工作者）

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