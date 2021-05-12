自由開講》「槍斃」、「五馬分屍」樣樣來，政客名嘴說話當留餘地！

洪昱睿

面對這一波國內武漢肺炎疫情持續延燒，國民黨立院黨團總召費鴻泰怒批中央流行疫情指揮中心指揮官衛福部長陳時中「應該槍斃」，語出驚人後遭網友負評灌爆臉書，竟還加碼「應該槍斃十次」云云。

費鴻泰是位老民代了，自認還算關心台灣政治的筆者，對他為國家爭取了什麼建設卻是毫無印象，只記得「紅衫軍之亂」時，民視直播政論節目上，前立委林正杰公然毆打政論名嘴金恆煒時，一旁主持人胡婉玲急於控制混亂的現場，前立委蔡煌瑯則試圖拉開林、金二人，費委員則老神在在、聞風不動繼續喝著他的茶水。

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面對這一波國內武漢肺炎疫情持續延燒，國民黨立院黨團總召費鴻泰怒批中央流行疫情指揮中心指揮官衛福部長陳時中「應該槍斃」，語出驚人後遭網友負評灌爆臉書，竟還加碼「應該槍斃十次」云云。（中央社）

對照費委員現今的言行，就是典型的欺善怕惡，身為立法者卻不懂法治，面對一個幾乎不曾公開動怒、文質彬彬的衛福部長，以為自己可以隨意發號施令，輕言「應該槍斃」這種魯莽至極的惡語，看政敵（金恆煒）被兇狠的「街頭小霸王」揍，只敢一旁作壁上觀。

未料這一波針對陳時中部長的攻擊勢力，又出現了另一個打手，即前電視政論節目主持人彭文正，彭文正在廣播節目專訪中指出，陳時中被槍斃還不夠，應該「五馬分屍」，不管彭先生與蔡總統究竟有什麼過節，一向自詡「台派」甚至「獨派」的彭，竟會說出應該用這種中國古代黑暗、殘酷、極權、專制的酷刑來對付他人，實在令人瞠目結舌、倍感失望。

日前前電視政論節目主持人彭文正在廣播節目專訪中指出，陳時中被槍斃還不夠，應該「五馬分屍」。（中央社）

而身為基督徒的彭文正，還說台灣人只能祈求上帝，不要讓台灣變成下一個印度。這段話也很有問題，基督的精神是博愛，他應該請基督徒們為印度人民代禱，祈求印度人民的健康才對，而不是還缺乏同理心地拿疫情失控的印度來做比喻。

彭文正在該專訪中還嘲諷牙醫師出身的陳時中「一生都在奮鬥32顆牙齒」，請問，彭先生您與您的家人一輩子都不用看牙齒嗎？學會尊重他人的專業很困難嗎？您不也在人生中花了很多時間去追究一篇其實沒有問題的論文嗎？

（語文工作者）

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