自由開講》無形的文革：政治凌駕一切的中國模式

康駿銘

西方國家都曾一度妄想落後的中國在脫貧後，人民就會追求更高的目標而推動中國脫離共產極權體制，演化成現代文明；但中國始終如同其歷史一樣，還是走進了永無止境的權力鬥爭迴圈，透過加強對人民的管制、洗腦和打壓，中央權力有如回到帝制，在社會文明進步上停濟不前，肆無忌憚地操弄民族主義還導至文革禍風再次吹起，「寧左勿右」的官場風氣衍生出所謂的「戰狼外交」，曝露出中國的野蠻與野心，批鬥、霸凌無處不在，到處「出征」，破壞國際秩序。

首當其衝的就是香港。近日首宗因《港版國安法》而被告的唐英傑被重判9年，原因卻只是因為展示了一面「光復香港，時代革命」的旗幟，就變成了「法庭認證的」煽動他人分裂國家，甚至是「恐怖活動」。在這場聆訊中，任憑李詠怡及李立峰兩位專家如何在公堂上展現其專業、客觀、理性、合符科學的態度作辯，也始終無法改寫這場結果早已定好的法庭戲碼，政治早已凌駕一切。港隊運動員穿著慣常的黑衣參賽奧運可以被親中政客批鬥；報導真相的上市集團壹傳媒可以被整個拔除；香港教育專業人員協會（「教協」）甚至可以因為中國官媒點名批評而被教育局終止工作關係等等，只要中國認為是「政治不正確」的，管它什麼專業、科學、法律，通通都要剷除、消滅，試問這樣的國家怎會有可能進步？

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香港羽球一哥伍家朗24日在男單小組賽輕取對手，但一身黑衣卻引起香港民建聯批評。（法新社）

香港能成為國際金融中心、經濟實力強勁，從來都不是因為那璀璨的外表，而是基於完善的法治制度帶來的優勢，長年累月建立出來的各項軟實力，而這些條件從來都沒在中國出現過，對此中國人看不到、看不出、也全然無法理解。但可悲的是儘管台灣已經是民主自由的現代國家，卻仍有不少台灣人無法看見台灣的軟實力，附和著「中國很棒、台灣很爛」的認知作戰言論，更甚者還吹捧極權體制比民主制度優勝，而最可怕的是當中還有不少是知識份子，讓政治凌駕了知識、理性、科學，不知不覺成為了紅衛兵。中國這場無形的新文革已經入侵台灣，假消息、批鬥、仇恨言論充斥台灣網路，這是我們必須共同認真面對的危機。

（台灣基進宜蘭黨部辦公室主任）

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