自由開講》小心！中共加速紅色滲透

◎ 劉秀貞

「小心，匪諜就在你身邊」，這句話對50、60甚至70年代的台灣人民應不陌生，時至今日，它仍活生生的以不同形式發生在你我周遭。

近日，一則新聞報導，國內某政黨總裁要成立紅色隊伍，爭取青年加入，並鼓吹國軍陣前投降等言論。這則新聞勾起筆者的回憶，猶記數年前，媒體也曾揭露，中共為加速兩岸統一進程，從特定政商菁英、醫師、軍人、教師到青年學生，連基層賣鹽酥雞的販夫走卒，都是他統戰的對象，真真切切達到「入島、入戶、入腦」的紅色滲透。

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圖為統促黨總裁「白狼」張安樂近日出席中共舉辦的「攜手圓夢：兩岸同胞交流研習活動」致詞表明，要成立一個促進祖國統一的宣傳隊，並發展組織爭取青年，宣揚陣前起義，武統到來那一天，要讓幾個部隊帶頭「不做砲灰」。（翻攝張安樂粉絲團）

中共對台統戰手法，從早期的銀彈攻勢、培植親中政治勢力、各項惠台措施到近年操縱輿論帶風向的認知戰，可謂無所不用其極。尤自5月以來藉著台灣疫情升溫，疫苗短缺之際，在社群平台散佈假訊息，意圖製造台灣防疫不力，造成內部矛盾，進而激化族群對立氛圍，營造執政黨治國無力的觀感。

自由民主、人權及言論自由，為台灣立足世界的重要核心價值，面對中共對我加速全方位紅色滲透及認知戰攻勢，國人無須隨之起舞，但仍需洞悉其陰謀技倆，對於未經證實的網路虛假訊息，做到不跟風評論及轉傳，避免淪於為敵宣傳，甚或成為中共「虛擬」強權的「盲目」仰慕者。

（國防大學教師）

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