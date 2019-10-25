自由開講》張安樂是民主社會中的「邪教徒」嗎？

余止



中華統一促進黨總裁張安樂於日前（23日）接受媒體專訪時表示：「中國是我的上帝，為中國人民奉獻，為它死都可以。」並表示自己「不怕死、不怕關」，是最堅定的「中共同路人」。



然而，張安樂這種「中國是上帝」的說法，顯然不符合常理中對「上帝」的想像，更可說是跨越了宗教自由的底線，進入了「邪教」的領域。因此，與其說張安樂是忠實的「信教者」，不如說他是民主社會裡的「邪教徒」。



為什麼會說張安樂是「邪教徒」呢？因為張安樂信仰的「中國共產黨」其實有著最堅定的「無神論」思想，更在共產黨70多年的統治政權中，透過大力打壓宗教，宣傳「共產思想」，達到維持「極權統治」的目的。



例如最近鬧得沸沸揚揚的柯文哲「喇嘛流行自焚」事件，就是源自於中共在1951年和西藏簽署「和平協議」後，共產黨大力施行「民主改革」，迫害藏傳佛教的寺院、僧侶，因而爆發嚴重的官民衝突。這個事件使得圖博精神領袖達賴喇嘛流亡至印度的達蘭薩拉，至今已約60年。



另外據媒體報導，中國曾炸毀全球最高的「滴水觀音」像，更在今年四月時將有「山東第一觀音」之稱的「聖泉觀音」整容成「儒家孔子」像，這種逼迫民間改變信仰的行為，實在讓人對中共的「宗教信仰」十分存疑。



所以，在中國迫害宗教的脈絡下，張安樂說他是「共產黨政權」的「堅定信仰」者，實在是讓人質疑他心中「宗教」的界限在哪裡？那些張安樂「旗下」的宮廟能在共產黨政權下存活幾個？也是個大問號！

統促黨總裁張安樂日前接受媒體專訪時表示：「中國是我的上帝，為中國人民奉獻，為它死都可以。」並表示自己「不怕死、不怕關」，是最堅定的「中共同路人」。（資料照）



此外，張安樂近期的行為，也顯見他作為一個「邪教」領袖的本質。據前日報導，張安樂用金錢「騙大學生」擔任聚眾人頭，更以「良好的民主教育機會」來辯駁媒體的指控，這種欺騙信眾、洗腦無辜百姓的行為，也很難讓人不和「日月明功」等邪教案件有所聯想。



過去人家常說邪教、詐騙集團是系出同源，但是沒想到現在連黑道和政黨，都是張安樂「中共代理人」中「共生結構」的一環！



張安樂身在民主、自由的台灣，在這裡有宗教自由，並將維護自由視為民眾生活的「共同信仰」。

然而，若張安樂執意要破壞民主社會的運作，並「往臉上貼紅」，這種行為不管他是「中共同路人」或是「中共代理人」，他和他背後的組織都該受到社會的制裁，並被稱之為民主社會的「邪教徒」！

（高雄市民）

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