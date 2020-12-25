自由開講》嚴審向華強父子「依親居留」台灣

陳啟濃

親共港星向華強父子，已向移民署申請「依親居留」，將來或有可能成為台灣的國民，享受本國公民的所有權益。因為向氏父子身分特殊，向華強一向親共，向佐又具有中共青年會組織的委員身分，若輕易讓他們入籍台灣，社會擔心會產生後遺症，政府應審慎考量。

港星向華強一向親共，其子向佐亦為中共統戰組織「中華全國青年聯合會」委員。（翻攝自向佐IG）

由於香港已經「被送中」，而且離1997年被中國收回迄今已有23年，居住許多來自中國的人士，香港目前可說已完全遭中共赤化。如果台灣還繼續保留過往「港澳模式」的居留、定居的許可辦法，恐怕會讓別有居心的親共份子伺機滲入，破壞台灣的民主生活。針對港人歸化，也應該要比照中國人的辦法來處理，畢竟中國是台灣的敵國，迄今一直以武力侵犯相威脅。

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向氏父子對中共友善，還擔任中共的黨職，表示其對中國的生活有所嚮往。那麼為何又要向台灣提出「依親居留」的申請？這種態度讓人感覺非常矛盾。喜愛台灣自由民主的人，對中共專制的統治正常來說都會很厭惡才對，不至於願意主動親近或投其所好。因為愛台和親共是截然不同的價值觀念，若有這樣的行為，一定是認知衝突或是別有動機的人，才會有這樣的狀況。

台灣已經出了個「白狼」肆意破壞自由民主的價值，處處為中共打手幫腔，社會絕無法容忍第二個白狼了。

建議政府對於向氏父子來台的審核要更為嚴謹，如果法令不夠周延，也應該要趁早修改規範，做好防範中共藉香港人士來台，進行某些滲透與政治顛覆之措施。向氏父子若真有心成為台灣人，也希望他們能有所表態，退出共產黨，明確跟許多爭取自由的香港人看齊，加入自由民主的台灣隊。

（教育人員）

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