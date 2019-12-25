自由開講》張安樂要迎中共「開島」，藍營卻抗拒《反滲透法》

林釋衛

《反滲透法》即將在31日表決。這一部主要抵抗中共干預台灣政治和選舉的法律，是上半年國安五法修正的延續性法律。但愈接近表決日，泛藍陣營和中國共產黨指使的團體就愈傾巢而出，開始猛攻狂打《反滲透法》，用著不明究裡，刻意扭曲法案精神的話語，搶占媒體版面。

甚至連鴻海董事長郭台銘都跳出來稱，若通過《反滲透法》，將帶頭衝立法院──郭董也承認，他連法案內容是什麼都不知道。

諷刺地，統促黨主席張安樂接受媒體訪問時卻稱，萬一未來中國真的武力攻台，他將前往第一線，號召大眾拒做砲灰，共同與統一大軍達成「無血開島」的協議。。

《反滲透法》草案規範的是中共破壞民主機制的行為，要處理的正是像張安樂這種明目張膽投向中共，意圖消滅中華民國民主體制的行徑。藍營人士卻刻意導向會影響台商、台生或台幹。對張安樂這種嚴重威脅國安的行徑卻閉口不談。

《反滲透法》要處理的正是像張安樂這種明目張膽投向中共，意圖消滅中華民國民主體制的行徑。（路透）

這真是令人啼笑皆非的畫面，一群完全沒看過法案內容的人，用著並非法案內容的妄語在抨擊《反滲透法》。套一句立委李俊邑的話，「請看看條文再來批評，多唸點書吧」。

從藍營的激烈反應不難看出，中共對台統戰滲透有多麼成功。所謂的統戰，目的就是要拉攏次要敵人，打擊主要敵人，破壞敵方內部的團結。敵方的次要敵人將淪為中共的「政治代理人」，用著中共的立場口徑攻擊自家人。

1949年10月，時任中華民國行政院長的閻錫山曾在「反侵略大同盟常委會」上描述過共產黨「是用陰謀、煽動、革命性的宣傳辦法，只求欺騙世人，不擇明暗手段」。他說，中共欺騙宣傳是讓外界對中共的認識模糊，鬆懈了對中共之防範。即便過了70年，閻錫山對中國共產黨的評價仍言猶在耳。

自第三波民主化後，西方國家為了改變中國，積極倡議和中國進行經貿往來，冀望透過經濟發展帶動中國的民主政治改革。但歷經四十年，中共卻往更加專制集權的道路邁進，同時，中共也把專制集權的手段和勢力範圍逐漸擴及到全球。

近年來西方世界已驚覺，中共是一個高度危險的實體，其為生存和稱霸會不擇手段。中共試圖通過外交手段分化美國的聯盟，利用其「紅色駭客帝國」打造出所謂的全球「共識」。

為此，許多國家開始著手防範中共對該國的科技、政治、人民、社會、經濟的全方位滲透。由美國領導的西方國家更打響對付中共滲透的第一槍，對中共滲透進行強力圍堵和反制；連英國也計畫要針對中共進行反間諜法的立法；澳洲則已在去年通過《反外國干預法》，目的就是抵禦中共對澳洲內政的高度干預。

然而，藍營人士寧可閉著眼睛，違逆世界潮流，選擇力挺中共對台的滲透，似乎爭著當中共代理人而樂此不疲。

他們口口聲聲喊著捍衛中華民國，當面對真可能危害到中華民國主權安全的議題時，卻完全萎縮，彷彿「中華民國」這四個字不過只是對民進黨的政治鬥爭工具，一旦遇到中共的步步進逼，則選擇高舉雙手投降。這種政治景象放在世界各國也蔚為奇觀。有這樣的政治團體和中共沆瀣一氣，台灣又何須敵人呢？

（國立大學講師）

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