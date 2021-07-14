自由開講》張雅琴現象 突顯忠誠反對黨的重要性！

陳啟濃

年代新聞台主播張雅琴嗆辣的播報性格以及勇敢直言的風格， 被民眾批評言論偏綠。張雅琴受到的責難， 其實是一種莫須有的標籤， 正因為台灣的新聞媒體長久以來欠缺台灣意識， 以及大中國的情懷在作祟， 任何人只要比較具有台灣意識以及反共立場堅定秉持民主自由的理念 ，往往就會被貼上標籤是綠色的是挺民進黨的是民進黨的同路人。



（截圖自峰狂打臉94爽！臉書）

會有這種想法的往往是經過國民黨數十年來大中國意識形態洗腦所造 成的後果， 國民黨雖然立足台灣但是一直以大中國的教育灌輸給台灣的民眾， 以致於五六十歲以上的台灣人普遍在政治理念上傾向中國的情懷欠缺 本土的台灣價值，對於生我們養我們的台灣這塊土地認識太少。 說穿了這是數十年來黨國教育的遺毒所造成的對國家觀念的模糊， 存在不切實際的中國意象。



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張雅琴的現象更是突顯台灣欠缺忠誠反對黨的事實， 台灣的國家發展以及民主政治由於長期受到中共傾全力的破壞阻撓，加上身為反對黨的國民黨竟然還處處胳膊往外彎對中共的友善與認同多於對執政 的民進黨的支持，這是一般民主國家不會出現的現象。



台灣意識的本土情懷以及堅持反共的民主價值， 這些是台灣任何政黨本來就應該要具備的政黨理念， 不該是所謂綠色的民進黨所獨自佔有的。台灣要有忠誠的反對黨， 不該存在親共政黨，再以台灣利益優先的前提之下， 政黨間有公平競爭理性監督的做法才是民主政治的常軌。



（教育人員）

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