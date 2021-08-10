自由開講》跳水金牌戳破中共脫貧謊言

陳柏辰

中國年僅14歲的跳水少女全紅嬋以滿分勇奪奧運金牌，成了大陸及全球矚目焦點，受訪時全紅嬋表示因家貧，奪金後的最大的願望就是拿了獎金幫母親治病…這話乍聽之下是感人肺腑的勵志言論，讓不少人紅了眼眶，但亦可從中看出，習近平先前聲稱中國大陸已全面脫貧的政績，恐怕又是一個共產式標語。

中國年僅14歲的跳水少女全紅嬋以滿分勇奪奧運金牌，成了大陸及全球矚目焦點。（路透社）

對此中共官媒《環球時報》疾呼，全紅嬋的故事極為勵志，希望大家別「讀偏了」，然文中仍承認「中國大陸的確有一些相對貧困的地區」，官媒此番言論已與「全面脫貧」自相矛盾，可說是欲蓋彌彰。

請繼續往下閱讀...

中共向來將奪取奧運金牌的數量作為衡量國力強弱的基準之一，將國家意識強加於選手身上，沒得牌動輒就是指責其「叛國」，底下運動員猶如一個個「奪牌機器」，毫無個人意志，甚至已14歲的全紅嬋連母親的病名都無法念出來，恐怕在教育上中共也未曾培養這些運動員，這些選手一時風光，在錢花完後的出路，卻是不干中共的事，因為他/她已無奪牌的潛力了，沒受過良好教育的他們亦不為社會所用，最終只得回歸困苦的環境，重新貧困的惡性循環，再看著國家培養下一代的奪牌機器。

強國夢的背後，有多少運動員犧牲，對中共來說無關緊要，反正黨說脫貧就是脫貧了，敢說自己窮的全部都是亂國亂黨，抓起來便是了。

（研究生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法