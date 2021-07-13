自由開講》劉曉波逝世四週年 中國人權狀況倒退

何孟樺

今天7月13號，是諾貝爾和平獎得主劉曉波先生的四週年忌日。被中共囚禁、終身無法親自領獎的劉曉波，「空椅子」成為悼念的代名詞。

圖為2010年12月10日，挪威首都奧斯陸的諾貝爾和平獎頒獎典禮現場，諾貝爾獎委員會史無前例地設置一張空椅，給無法親自領獎的劉曉波。（美聯社）

在2008年時，劉曉波發起《零八憲章》的民主運動，呼籲中國民主化及尊重人權。

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但是這樣和平的民主運動，並不能被中共所見容，劉曉波被以「涉嫌煽動顛覆國家政權罪」的罪名逮捕，而後判刑長達11年有期徒刑。

2010年，劉曉波在獄中獲頒諾貝爾和平獎，成為第一位獲獎的中國人。然而不幸的是，2017年時，劉曉波因肝癌病故，至死都未能恢復自由。

劉曉波成為史上第二位於監禁期間過世的諾貝爾和平獎得主，中共也成為繼納粹德國後，另一個把諾貝爾和平獎得主關到死的國家。

從劉曉波提出08憲章至今過了13年，中國的人權狀況不只毫無進步，更是出現重大倒退，也引發世界各國的嚴重擔憂。

加拿大為首的四十多個國家在聯合國人權理事會上發布聯合聲明，對中共迫害新疆、香港和西藏的人權行為表示嚴重關注。今年的G7峰會公報也抨擊中國侵犯少數族群人權，包括在新疆強迫勞動，以及在香港打壓支持民主人士。

台灣面對中共不斷的文攻武嚇，我們不只對這些人權迫害感同深受。更擔心中共的專制病毒會威脅到我們的家園，讓前輩們用血淚努力爭取到的民主、人權和法治消逝。

走過獨裁政權統治的台灣，知道民主自由人權的寶貴。我們與劉曉波站在一起、與香港站在一起，與同樣堅信民主價值的國家站在一起，共同捍衛這個信念。

「我期待，我將是中國綿綿不絕的文字獄的最後一個受害者，從此之後不再有人因言獲罪。」這段話出自劉曉波在宣判前發表的《我沒有敵人——我的最後陳述》。

希望劉曉波的願望有朝一日能夠成真。

（民進黨台北市黨部主委特助）

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