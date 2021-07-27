自由開講》疫情降溫後，東京五輪之「中華（台灣）台北觀點」！

眠羅

前一段時間完全沒有動力下筆，每天被台北市令人崩潰的防疫指揮，以及「台北（民眾黨）市府團隊」如同垃圾訊息般的新聞操作，讓人完全淹沒在一股濃烈的厭惡感以及不可置信的無力之中...

在「台北（民眾黨）市府」的最後掙扎反撲、焦土作戰後，終於迎來了防疫降級的好消息！也讓人稍微可以喘口氣，看到「佩奇鮭魚」的再次發聲幫柯文哲收爛攤、轉移焦點，就知道我們157市長的防疫鬧劇暫時告一個段落了，普天同慶！

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臺北市長柯文哲（左）與柯文哲夫人陳佩琪（右）。（資料照）

緊接而來的東京奧運，讓瀕臨防疫疲勞的台灣社會，重新聚焦在一件能紓壓解悶、暫時忘記緊繃的疫情生活的世界盛會！

不免俗地，這件事也成了另一個台灣人自我認知的新戰場：「中（華民）國/中華台北/台灣」，你是誰？我是誰？

事情可以從出發前的經濟艙事件起，一路延伸到中華奧會的官僚沉痾，再回到運動員的族群、國家認同，機會是全面開戰，但是讓台灣人（不包含親中人士）共同喝采的，不外乎兩件事：

1、台灣運動員獲得勝利、奪牌！

2、中國運動員被擊敗，尤其是被亞洲國家（含香港）擊敗！

這樣普遍的現象，也呼應2020年總統選舉的結果，蔡賴配的主軸—「民主制中」！

不過，這個方向有符合「台灣主體」意志的發展需求，以及長期目標「建立台灣人國家」願景嗎？

我想，台灣人在為「穿著中華台北隊服、高舉黨國標誌國旗的台灣運動員」歡呼、喝采的背後，應該要能夠反思，如何解決這個「表裡分裂、靈肉分離」的政治現實問題吧！

2018年，東奧正名公投的結果，與2021的今天，僅僅不過三年，到底，台灣人是要做「正正當當的中華民國人」，還是要做「實實在在心口一致的台灣人」？

難道「我是台灣人」只有在喊口號時才成立，喊完口號，就又心甘情願地成為「RO-China」服務奉獻的中華民國人、中華台北人嗎？

（自營文字、藝術創作）

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