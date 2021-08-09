胡，怎麼說》東奧過後，抗疫、抗中仍是台灣頭等大事！

2金、4銀、6銅...，台灣國手們做到了！你們的努力拚戰，你們的表現，無論比賽勝敗，都鼓舞了台灣人民，讓台灣在世界發光！

圖為李洋與王齊麟打下台灣羽球史上首面奧運金牌的頒獎升旗畫面。（特派記者林正堃攝）



日本做到了！感謝日本，排除萬難，成功舉辦東奧，讓世界上美好的事能夠發生。

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大家團結為台灣國手加油，那美好的17天「東奧日子」已過去，台灣面對「兩抗」抗疫、抗中，仍是台灣必須共同面對的頭等大事。

這17天東奧日子裡，台灣的抗疫工作並沒有放鬆，疫苗接種施打率，從26%提高到37%，每日新增確診病例也從雙位數的2、30個降到這幾天的個位數，警戒標準也從3級降到2級。雖未清零，但看來抗疫是往正向發展。

不過，因造成COVID-19（武漢肺炎）的Delta（印度變種病毒），更加烈烈肆虐全球，台灣完全沒有放鬆防疫措施的本錢，更不能為一時的防疫成果而欣喜。

施打疫苗、隔離病毒是抗疫的兩大法門，世界各國做法大致如此，但因被稱為「大魔王」級的Delta傳染力太強，很多國家都驚傳第3、4、5...波新疫情，曾和台灣同列抗疫模範生的越南已告失守，每日確診病例逼近1萬，日本以大防疫泡泡包住東奧賽場與人，東奧期間泡泡內相關人員染疫的人數控制在400多病例，但泡泡外東京地區近日都是每天4000到5000人染疫、全日本更日增10000到15000個病例，韓國也日增近2000例，菲律賓、馬來西亞、印尼每日新增都是1萬到3萬。

曾和台灣同列抗疫模範生的越南已告失守，每日確診病例逼近1萬！（歐新社）

印尼、菲律賓、越南的疫苗施打率都比台灣低，但是，馬來西亞（約48%）、日本（約47%）、韓國（約41%），都比台灣的37%高，仍不免於Delta病毒大擴散。

在Delta疫威之下，即使疫苗接種施打率已很高的英、美、德等國，新增病例也飆升，英國（注射一劑的人口在90%以上、二劑也超過70%）近日平均日增約3萬病例，美國疫苗施打率也在7成以上，原本每日病例已從今年1月的25萬例高峰壓到上月的1萬左右，但最近日增又破10萬人且還在增加。

不過，注射疫苗仍然絕對必要，因為打了疫苗後即使遇到Delta，仍有一定的保護力，而且重症、住院、死亡率都大為降低。台灣目前的37%施打率仍遠遠不足，希望不論是BNT、莫德納、AZ、高端、嬌生...，只要是合格、有效、安全的疫苗，都要趕快取得足夠的供應量，目標應設定在九月初把疫苗施打涵蓋率提高到60%，藍白政客歪嘴如繼續為政治私利，故意用假消息黑這個、黑那個疫苗，那他們是鐵了心害台無誤，東奧過後，依然故我。

至於隔離病毒，就是堅壁-守住國境線、清野-找出疫源，阻斷病毒傳播鏈兩大項，但都要做實事才行、不要作秀講空話，全國最會嘴自己無敵棒、嘴中央的那1、2個官兒，防疫鐵定做最爛，還繼續連累全台灣！

抗中當然更是頭等大事，中共一年360天、一天24小時、每年每天每分每秒，都在企圖侵略併吞台灣，東奧前這樣狼性惡質、東奧期間沒收斂狼性惡質、東奧後也不會改狼性惡質，台灣就是扺抗、扺抗、扺抗！東奧前、東奧後，都扺抗到底！

那些在東奧期間，因台灣國手們個個奮戰拚搏的激厲、台灣共同體團結意識勃發而稍為收斂的急統派藍白政客，東奧過後，必定又露出原形、醜態畢露，更卑躬屈膝的舔共媚中。對於這些人，就當做寄生台灣、已進入社區的病毒一般，民主台灣，既已無法「清零」，只能和那些病毒共存共生，要準備好防止害台、禍台、賣台的政治疫苗，並把政治立場標示清楚，以防其突變、偽裝，騙過人民，被穿心鑽腦不但不知還主動去供養它們。

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