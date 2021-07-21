胡，怎麼說》致東奧台灣國家隊：化怒為拚、化怨為力！

台灣國家隊出征東奧，帶著台灣人民的期待、盼望、加油、祝福...！台灣之子登上世界運動聖殿-奧運競賽場，心中千萬不要留存一絲一毫遺憾，若一時仍不免心中有怨、怒，那就化怒為拚、化怨為力！只要把自己最好的實力展現出來，突破自己，就是成功！

台灣國家隊出征東奧，帶著台灣人民的期待、盼望、加油、祝福...！台灣之子登上世界運動聖殿-奧運競賽場，心中千萬不要留存一絲一毫遺憾，若一時仍不免心中有怨、怒，那就化怒為拚、化怨為力！（中華奧會臉書）

大軍甫出發，國內就因體壇官僚舊習未改，爆發的經濟艙、商務艙安排失當爭議而飽受抨擊，23日就是東奧開幕，此時最怕的就是影響軍心。世界頂尖高手競技，一方選手若因國內爭議陰影不去而分心，恐怕就會飲恨賽場、兵敗東奧，那真的會讓人捶胸頓足、悔之無及。

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當前最重要的就是讓台灣國家隊選手，心中毫無罣礙的上場拚博，請大家一起努力，共同把負能量化為正能量，化酸言酸語為集氣加油！政府及體育界更應加幾把勁，化機上座位安排出小包為東奧賽後大改革的動力！

分析批判聲浪鋪天蓋地的網民酸民有兩大類，一種是真心為選手鳴不平，恨體壇仍然是「頑鐵」官僚在掌權，不能以選手為最優先，他們應該馬上想想，繼續再酸再罵再轟誰下台，即使酸倒、轟垮哪個官了，但是，這對就要上場競賽的台灣國家隊選手，是正面能量或負面能量?是加分或是減分?此時對選手應該都是負又減，既然真愛台灣、真挺國家隊、真愛台灣選手，請立即化酸言為加油！

面對東京奧運國手今（19日）搭乘經濟艙赴賽，導致選手感不適與觀感不佳，教育部長潘文忠（左）與體育署長張少熙晚間召開臨時記者會並致歉。（記者翻攝）

另一種酸民包括特定媒體、政客、名嘴、網軍等，不但罵又酸不停歇還加油添火擴大事端，這些人大都政治無限上綱凌駕體育，藉勢藉端、居心叵測、不安好心，只會能打擊政府就是好，哪管台灣國家隊兵敗東奧？其實，他們心裡早把中國隊當國家隊，台灣隊若兵敗，又可讓他們取得再酸再罵的本錢，哪裡是關心聲援台灣子弟？

本屆東京奧運，台灣國家隊有好幾位可列入世界頂尖高手之林，一站在場上，實力展現的堅強氣勢，就讓對手膽寒。世界球后戴資穎、舉重天后郭婞淳都是我的偶像，空手道、跆拳、射箭、體操、羽球、桌球、柔道等項都有奪牌爭冠希望的好手，台灣政府和人民除了支持力挺、就是力挺支持，講再多就是廢話。

世界球后戴資穎（左）及舉重天后郭婞淳（右）。（報社合成）

奧運競賽場的規則就是「選手最大！比賽最大！金牌最大！」這次國內爆發爭議，是大家對不起選手們，希望台灣之子們「大人不記小人過」，就用金牌、銀牌、銅牌來「報復」大家！

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