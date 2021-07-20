健康醫療網》長庚醫師支援中華奧運代表團 長庚運動醫學團隊不缺席

長庚紀念醫院自2014年起，有感於專業運動員在國內體育環境中，取得各項資源相對不易，為了讓國內體育選手更能無後顧之憂，長庚醫院整合了各專科對於運動領域有熱情的醫師、防護師、心理師、營養師、藥師等不同領域人才，組成國內首屈一指的運動醫學整合團隊，照護運動員的身心健康。

萬眾矚目的2020東京奧運即將舉行，儘管仍受新冠肺炎疫情影響，中華東奧代表團選手共計68人超越上屆里約奧運，並成立完整醫護團隊，除了最高規格的防疫措施，並聘請防疫協調官及4位專業隨隊醫師，其中3位醫師是長庚醫院的主治醫師，同時也是上屆里約奧運醫療團隊骨幹，具有相當豐富的國際賽事經歷，將共同伴隨中華代表團的選手們出征，協助選手們安心備戰，勇奪佳績。

長庚醫院 整合運動醫學團隊

「我們當然希望每一位選手都能以百分之百的狀態去和頂尖高手競技，並且在體育的最高殿堂兌現天賦，不辜負他們的汗水，是我們的使命。」復健科林瀛洲醫師感性說到。

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長庚運動醫學團隊副主席林瀛洲醫師，同時也是本屆東京奧運醫療團的召集人，負責奧運期間召開隊醫會議及統籌代表團醫療事務；他擁有極豐富的國際大賽隨隊經歷，專精於運動員狀態的調整及運動傷害的治療，協助許多國內好手重返賽場。

長庚運動醫學團隊副主席林瀛洲醫師（右），同時也是本屆東京奧運醫療團的召集人，負責奧運期間召開隊醫會議及統籌代表團醫療事務。（資料照）

長庚紀念醫院自2014年起，有感於專業運動員在國內體育環境中，取得各項資源相對不易，為了讓國內體育選手更能無後顧之憂，長庚醫院整合了各專科對於運動領域有熱情的醫師、防護師、心理師、營養師、藥師等不同領域人才，組成國內首屈一指的運動醫學整合團隊，照護運動員的身心健康。

堅強醫療團隊 中華代表團摘金奪銀的後盾

擁有多次大型國際賽事經驗的長庚運動醫學團隊副主席周文毅醫師堅定說到，「奪牌是選手也是國人的夢想，健康是夢想的前提，我們會為選手的健康做最嚴謹的把關。」

因為多次在國外協助選手做急性狀況處置，包含傷口縫合、脫臼復位、骨折固定等，隨隊醫師會盡全力去了解選手狀況，並協助選手保持最佳競技狀態。醫師的角色除了針對傷病的治療之外，同時給予選手心理的支持也是影響選手表現非常關鍵的一環。

2016年即成為史上最年輕之奧運隨隊醫師出征里約，亦是史上第一位中醫師擔任奧運隨隊醫師，高雄長庚醫院中醫部郭純恩醫師表示，「疫情之下，我們的任務是保護選手及工作人員，我的角色在於以針灸、雷射針灸幫助選手的疲勞修復。」

長期在國家訓練中心駐診，郭醫師深受國內體育運動員的好評及信任，對於如何拿捏賽前跟賽間治療的劑量，有相當準確的概念，也跟頂尖選手們之間有良好的默契。「當選手知道來治療後不會痠軟無力，而是減少疼痛、更加快速地進入備戰狀況，他們自然就會更放心去準備跟發揮，因為累了、痠了，有我們在。」

長庚運動醫學團隊對於這次的工作深感榮幸，同時會以最嚴謹的準備成為中華代表團選手們摘金奪銀的後盾，讓選手們可以毫無保留地在奧運場上全力以赴！

本文經授權轉載自健康醫療網：長庚醫師支援中華奧運代表團 長庚運動醫學團隊不缺席

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