胡，怎麼說》「戰略」透視-他們為何黑AZ、反國產、告時中？

胡文輝

藍白紅聯軍分進合擊，「黑AZ、反國產、告時中」就是他們主攻的三大攻略，穿透濫射的砲火、硝煙，從國際「戰略」角度透析，就一目了然，根本就是中國對台灣認知戰操作的一環。

以「為虎作倀」比喻，中國就是要吃台灣的「虎」、為虎打前鋒的藍白軍就是「倀」！

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以下就是「戰略」透析－他們為何黑AZ、反國產、告時中？

1，黑AZ

藍白軍在5月中疫情從雙北大爆發之前，就曾狠狠的發動「抹黑AZ」，之後，因疫苗需求爆增、供貨不足，藍白軍不少人紛紛靠特權搶打AZ，他們才改變戰術，轉攻「要疫苗、跪求疫苗」逼政府。

現在，「黑AZ」又來了，這回針對的是日本援台AZ疫苗，日援AZ疫苗總共334萬劑，佔台灣目前到貨量890萬劑的37.5%，黑的手法就是在網路上大量散佈「日本製疫苗有問題」的各種假消息，更把打疫苗的副作用，擴大、加料和前述的假消息連結，編造子虛烏有的「台、日政府聯手藉此拿台灣人做人體實驗」訊息，欺騙及誤導民眾認知，甚至連「謀殺台灣人」也加在假消息上。

日本援台AZ疫苗總共334萬劑，佔台灣目前到貨量890萬劑的37.5%。（本報資料照）

藍白紅聯手「黑日援AZ」圖謀何在？只要從國際戰略分析，就無所遁形！就是中共操作藉此離間台日唇齒相依的戰略同盟關係，煽動台灣內部少數具反日情結的人士跟從，以破壞台、日正形成的抗中聯盟。台日關係的背後有美日安保的美國在力挺，破壞台日抗中聯盟，更在於破壞美日台三方聯盟關係。我們透析反核食、反美豬勢力的背後，也可看到「影武者」中共操作的斑斑痕跡。

2，反國產疫苗

去年藍委蔣萬安曾力挺加速研發國產疫苗，但是，今年以來藍軍的風向大轉變，藍軍國民黨加白軍民眾黨，從江、柯兩黨魁、立委、政媒網粉等同路，時力也在敲邊鼓，都在黑國產疫苗。

疫苗是國安戰略物資，台灣必須擁有自製能力，國產疫苗當然是科學、當然也是政治、當然更是國際戰略！台灣如果不具科學研發生產能力，那就不必談，台灣明明有能力，卻遭藍白兩軍一路阻擋，這當然是政治因素、更是國際戰略因素，就是中國不願台灣能自製產銷疫苗。

綠營台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦都表態第二劑如中央核可，願意打國產疫苗，以示支持；白營台北市長柯文哲、藍營新北市長侯友宜則分別批評稱，這是科學，不是政治。其實，柯、侯的批評就是政治，卻稱那是科學。

從前述戰略觀點看柯侯，他們的態度凸顯了他們的立場，就是反國產疫苗！

3，告時中

中國國民黨黨魁江啟臣率隊去告衛福部長兼防疫中心指揮官陳時中、食藥署長吳秀梅，說是衛福部給國產疫苗高端EUA（緊急使用授權）涉貪汙圖利罪，他指稱的提告理由不值一哂，因為大都是編造的莫須有罪證，他提告並羅織罪名，只是再度凸顯他這個黨「魁」不過是個「傀」，回頭看國際戰略透析，就很清楚看出誰在背後操弄的「傀」。

最可惡的是藍白透過網軍對參與國產疫苗審查學者專家的「追殺」，以編造散佈假消息汙衊人格的卑劣手法，製造寒蟬效應，迫使學者專家不願公開說明，以免成為獵殺對象，然後反過來指責黑箱，企圖摧毀國產疫苗科學審查過程的公信力。這根本就是中共的敵我鬥爭手段，竟用來打擊國產疫苗，簡直惡質、卑鄙、無恥至極！

對於遭江啟臣告涉貪汙圖利，陳時中說，這樣會讓做事的人心灰意冷！請千千萬萬不要遭小人誣衊就心灰意冷，那就中了奸黨奸人的奸計！

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