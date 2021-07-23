自由開講》呂秀蓮及柯文哲重磅出擊，但效果不大！

鄭明德

全國進入打疫苗的階段；加上國產疫苗通過緊急使用許可（EUA）審查，衛福部食藥署核准可以進行項目製造，預計8月有少量疫苗可以供民眾施打。目前，疫苗有逐漸從醫學及科學議題轉型為政治議題的趨勢。呂秀蓮前副總統在臉書上表示，民進黨的黨公職應帶頭施打國產疫苗，表達「效忠」蔡英文。黨中央也該針對全國黨員施打疫苗，特別是就國產疫苗的意願進行調查。柯文哲市長則表示，台北市政府擬舉債80億，購買第三劑疫苗對付Delta變種病毒，並傳出「疑似有譜」。

呂秀蓮及柯文哲就疫苗議題出手，劍指蔡英文總統、黨中央與政府政策，重磅出擊，威力遙遙勝過國民黨，不僅媒體關注，民進黨中央也立即回應。但由發言人回應觀察，配合世界衛生組織（WHO）對施打第三劑疫苗的評價，筆者認為兩位重量級人士的倡議，後續效果並不大。

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前副總統呂秀蓮（左）及台北市長柯文哲（右）（資料照）

民進黨中央發言人已定調，總統蔡英文和副總統賴清德已表明願意施打國產疫苗。而施打疫苗是由中央流行疫情指揮中心規劃，因此總統、副總統及所有民眾（包括黨公職及全國黨員）就依照該中心進行妥適的安排。呂秀蓮個人的防疫威望比不上該中心，個人倡議更不能打亂該中心的規劃與安排，因此我們可以預測，呂秀蓮的倡議效果真的不大。

柯文哲倡議舉債買第三劑疫苗，這讓人聯想到部分國家也研議施打第三劑疫苗。其中，近期以色列面對Delta變種病毒肆虐，就宣布擬開放特殊族群施打第三劑疫苗，成為全球第一個將開放施打第三劑疫苗的國家。但世界衛生組織對此不贊同，秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，全球疫苗的供應非常不平均，目前許多國家都還未取得疫苗。現富裕國家不應對已接種的民眾追加施打第三劑疫苗，「說這是加強劑，這不僅讓人感到失望，是非常失望」。因此，關於購買第三劑疫苗倡議，建議應該先思考是否符合國際潮流，再做打算。若貿然行事，效果恐怕也不大。

（臺北城市科技大學企管系教授）

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