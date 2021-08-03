胡，怎麼說》一邊一箭，一邊一羽，一邊一隊，一邊一國！

胡文輝

在東奧競賽場上，當台灣遇上中國，一邊一箭，一邊一羽，一邊一隊...，一邊一國！

當台灣遇上中國，你力挺、加油、支持、喝采勝利的是那一邊、那一隊、那一國？你扼腕、懊惱、傷心、失望的是那一邊、那一隊、那一國 ？國家認同與歸屬感就在其中了!

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在射箭場上，台灣隊國手魏均珩、湯智鈞、鄧宇成強碰中國隊，你一箭、我一箭，一邊一箭，台灣箭是台灣箭、中國箭是中國箭，在分數接近的緊張時刻，每當看到一箭射到壓10分線，台灣箭，我們大聲叫好，中國箭，我們就小唉一聲。

台灣射箭男團湯智鈞（中）、魏均珩（左）、鄧宇成（右）勇奪本屆奧運銀牌。（特派記者林正堃攝）

弓弦輕震、羽箭疾飛，箭箭射中每個台灣人的心弦，當台灣隊力克中國隊，我們高興的跳起來，分享我們國手勝利之光榮！一邊一箭，兩邊兩國。

在羽球場上男雙金牌戰，台灣國手王齊麟、李洋組成「鑽石男雙」麟洋配、對上中國國手「黃金雙塔」劉雨辰、李俊慧。一邊一羽、一邊一國，各為各的國手加油。台灣「鑽石男雙」技高一籌、中國「黃金雙塔」在奮力扺抗幾球拉鋸戰之後，很快就塔崩瓦解了，台灣隊以2：0直落2勝中國隊。這一仗碎了中國多少網民的玻璃心，台灣人民則享受了兩位國手的全場好球。

麟洋配再為台灣得到一面奧運金牌的美好滋味，還加上最後一球賽末點的「壓線球傳奇」，中國隊挑戰裁判判決，重播錄影結果台灣隊「in」無誤，麟洋配馬上興奮感動的在場上一仰一臥形成「聖筊」。

東京奧運羽球男雙關鍵金牌戰，台灣組合李洋（左）、王齊麟（右），成功頂住壓力，拍落中國組合奪下金牌，兩人賽後笑開懷。（中央社）

「壓線球傳奇」加「麟洋聖筊」，在台灣立刻沸騰，各種壓線球創意設計紛紛出籠。台灣中國、一邊一隊、一邊一國，不用懷疑！

最是扣緊台灣心的是東奧女羽金牌戰，台灣隊戴資穎對戰中國隊陳雨菲。這一戰頂尖高手對決，球運差對手一點的小戴，力拚三局（18：21，21：19，18；21），以些微差距敗下陣來，得到銀牌，留下「銀憾」。

在比賽過程，大家的心都隨著羽球飛來飛去，小戴狀況不是最佳，但拚出全力，打的很好，對手陳雨菲則穩定、準確、強力的有點像AI機器人，小戴幾次魔幻神出切球，陳雨菲就等在那接住並反擊，加上幾次球運超好的壓線球，才得以險勝。就如銅牌得主印度國手辛度賽後安慰小戴的話：我知道妳很難受，妳打的很好，但今天不是妳的局。

就如銅牌得主印度國手辛度（右）賽後安慰小戴（左）的話：我知道妳很難受，妳打的很好，但今天不是妳的局。（圖翻攝自戴資穎臉書）

小戴力戰而敗，台灣人的疼惜、溫暖、安慰、讚美、鼓勵紛紛湧向小戴，小戴當天深夜貼出的敗後心情故事，幾個小時內按讚的就破百萬人。幾乎沒有台灣人去攻擊陳雨菲，很多人高度評價她實力強及臨場表現佳。卻有中國人對她得金牌仍很不滿，不滿她沒有狂電台灣的女神小戴，而對她口出惡言，但這是他們中國的事了。

至於常在中國發展的台灣演藝人員小S等，因給小戴加油打氣送暖，竟遭中國網民出征圍剿，她在中國代言的一些產品突片面宣布中止合作...，觀察中國那些激進網民的猖狂酸惡言論，他們大致是把小S看做自己人，挺台灣隊就被打成吃裡扒外、更政治無限上綱為背叛，但是，無論如何，一個自命泱泱大國的中國，竟鼓動及縱容網民群聚搞這種惡質的小人步數，根本就是「野蠻主義」作祟。

至於常在中國發展的台灣演藝人員小S等，因給小戴加油打氣送暖，竟遭中國網民出征圍剿，她在中國代言的一些產品突片面宣布中止合作...（資料照）

在奧運期間，中國的侵擴式民族主義被煽風點火烈烈燒起、掀起非理性的排外攻擊、非難內部及獵巫等的狂潮，中共也許藉此轉移內部治理的問題，但縱容下去，火將反燒中共，恐怕中共自己都很難收拾。

台灣則共同體的凝聚力因國手優秀表現的認同、光榮及歸屬而加強加固，台灣主體意識更凸顯、奧會正名台灣運動再達高峰，不過，在奧運過後，相信絕大部分都將回到接近原點的地方，也許跨前了一小步，但不要以為前路是坦途，還有很多里坎坷路要一步步走下去...。

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