自由開講》郭婞淳金牌擁抱事件凸顯的「三不」亂象！

枯默使

我國舉重好手郭婞淳27日於東奧女子舉重賽事中二舉摘金，同時達成奧運該項目紀錄大滿貫的最高成就，台灣舉國歡騰。

本是榮耀與愉悅的時刻，卻有部分有心人士開始借題發揮、看圖說故事。僅憑藉幾段影像、圖像，便開始腦補林敬能指導教練蓄意對郭婞淳吃豆腐、強抱，甚至針對林敬能指導教練做出「很噁心、權力不對等」等尖銳的描述與評論。

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郭婞淳（右）拿下金牌後與教練激動相擁，不少人卻認為郭婞淳面露不悅。（資料照）

筆者認為本次事件實正凸顯台灣性別平權進步道路上，部分激進人士的「三不」亂象，即「不查證」、「不客觀」、「不認錯」。

「不查證」，早在輿論發酵過程中，即有網友提醒這部分發文者應謹言慎行，在查證事實前不宜妄自揣測、亂扣帽子。然而，這些發文者仍抱持著：因為「我覺得」郭婞淳一臉厭惡，所以「我認為」郭婞淳被性騷擾了的「不客觀」的論述脈絡。即使郭婞淳本人後續發文說明一切安好，這些看圖說故事的網路通靈師們仍究不願面對真相，持續死賴強誣、自圓其說。直至目前，仍未見有人對於誣賴林敬能教練的誤會一事致上歉意，實即為「不認錯」。

人言可畏，林敬能教練受到各種腦補攻擊與主觀誣陷，完全是本次事件中最大的受害者，令人心疼。

台灣在性別平權的奮鬥道路上已足夠艱辛，本次東奧意外點燃的郭婞淳金牌擁抱事件，實正提醒了我們台灣於性別平權進步道路上，仍有這麼多噁心且令人頭痛的豬隊友存在。性別平權的努力不會停止，「查證」不會難、「客觀」不能少，「認錯」不簡單，因為輸不起真的很難看。這些擅長通靈腦補的人，這次是真的欠郭婞淳與林敬能教練一個正式道歉。望其勇於面對。

（台灣大學學生）

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