健康醫療網》柔道耳是什麼？ 醫：耳廓假性囊腫

柔道選手楊勇緯在奧運奪得銀牌，帥氣的外表迷倒一票粉絲。不少眼尖的民眾發現，他的耳朵形狀似乎有點不同，耳鼻喉部耳科連珖旭醫師解釋，這耳殼形狀就是所謂的「柔道耳」。由於耳殼形狀腫脹起伏形似花椰菜，又稱花椰菜耳，也有人稱餃子耳。

柔道選手楊勇緯在奧運奪得銀牌，帥氣的外表迷倒一票粉絲。（資料照）

柔道選手楊勇緯在奧運奪得銀牌，帥氣的外表迷倒一票粉絲。不少眼尖的民眾發現，他的耳朵形狀似乎有點不同，林口長庚醫院耳鼻喉部耳科連珖旭醫師分享，選手因為經年累月的練習，耳朵反覆與地墊摩擦，導致出血、血腫，最後纖維化導致變形，被稱為「柔道耳」。由於耳殼形狀腫脹起伏形似花椰菜，又稱花椰菜耳，也有人稱餃子耳。

格鬥運動、戴全罩安全帽 都可能有柔道耳

耳殼在剛受傷時，由於外力摩擦撞擊使耳殼內的軟骨膜受損，導致血腫或組織液累積而變形，在醫學上稱為耳廓假性囊腫。連珖旭醫師說明，如果長期不治療可能會使耳朵軟骨壞死、結締組織增生造成耳殼永久變形，即是我們俗稱的花椰菜耳。除了柔道選手容易患上耳廓假性囊腫，許多格鬥活動、有激烈碰撞的運動，或長期需戴全罩式安全帽的民眾，由於長期反覆摩擦耳殼也可能有此困擾。

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練習時佩戴護具 勿以蠻力掙脫

有許多競技運動練習者會將柔道耳視為光榮的象徵，甚至刻意摩擦製造柔道耳。台灣運動醫學學會副秘書長林杏青醫師表示，然而以健康為第一考量，預防柔道耳最好的方式還是在平時練習時配戴適當的護具；技術面上，若在地面遭到壓制、或頭部被對手以絞技困住時，避免以蠻力用力摩擦掙脫，可以降低柔道耳的機率。

良性病灶不會疼痛 阻塞耳道恐影響聽力

如果耳朵碰撞或受傷越嚴重則瘀血及組織液的量越大，耳殼變形的範圍越大。連珖旭醫師提到，耳廓假性囊腫屬於良性病灶，除了耳殼外觀受影響外，大多不會疼痛，但若耳廓假性囊腫太大可能有脹痛感，甚至阻塞耳道造成生活不便如無法戴耳機、耳塞，更嚴重者可能因為阻塞耳道引起聽力障礙。

耳廓假性囊腫可治療 勿自行塗藥按摩

連珖旭醫師指出，耳廓假性囊腫如果範圍不大的話，一般可嘗試保守治療，包含細針抽吸積液、使用類固醇注射等，或有機會自行恢復，不建議民眾自行用藥物塗抹按摩揉捏，反而易導致惡化。若耳廓變形範圍較大，或細針抽吸之後仍持續腫脹或復發，則建議尋求耳鼻喉科專科醫師做進一步的局部麻醉手術處理，醫師會將受損的軟骨膜及耳殼內的積液清除，最後縫合傷口並使用敷料固定。

傷口一般約3至7天即可拆除敷料並拆線。術後建議仍要注重日常保養、避免持續摩擦或撞擊耳朵，並在進行相關運動時佩戴護具，才能將復發率降至最低。民眾若有耳廓假性囊腫的狀況，建議盡早就醫，以減少耳殼永久變形之風險。

▶連醫師分享自己患者的照片。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃心瑩報導：柔道耳是什麼？ 醫：耳廓假性囊腫

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